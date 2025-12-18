「乃木坂デザインだー」フリルも着こなす25歳“アイドルゴルファー”に絶賛の声「僕の救世主です」「肩出しドレスナイス」

特注のドレスで「JLPGAアワード2025」に出席した菅沼菜々(C)Getty Images

人気女子ゴルファーの菅沼菜々が、12月18日までに自身のSNSを更新。16日に東京都内で開催された表彰式「JLPGAアワード2025」に出席したことを明かした。

菅沼は両肩を大胆に露出した白とベージュのドレスに身を包んで登場。オフショルダーにフリルスカートを合わせたデザインで、アイドル好きを公言する菅沼らしい装いだ。

SNSでは「JLPGAアワード2025行ってきました！今年も大好きな乃木坂46さんの衣装を手がけている方にお願いし、制作して頂きました！」と打ち明けた。アイドルグループの「乃木坂46」や「櫻坂46」などの衣装作成に携わるスタイリストの市野沢祐大さんに依頼したとみられる。