「乃木坂デザインだー」フリルも着こなす25歳“アイドルゴルファー”に絶賛の声「僕の救世主です」「肩出しドレスナイス」
特注のドレスで「JLPGAアワード2025」に出席した菅沼菜々(C)Getty Images
人気女子ゴルファーの菅沼菜々が、12月18日までに自身のSNSを更新。16日に東京都内で開催された表彰式「JLPGAアワード2025」に出席したことを明かした。
【写真・JLPGAアワード2025】ドレスアップの豪華競演！女子ゴルファーたちの魅惑のフォトギャラリーを見る
菅沼は両肩を大胆に露出した白とベージュのドレスに身を包んで登場。オフショルダーにフリルスカートを合わせたデザインで、アイドル好きを公言する菅沼らしい装いだ。
SNSでは「JLPGAアワード2025行ってきました！今年も大好きな乃木坂46さんの衣装を手がけている方にお願いし、制作して頂きました！」と打ち明けた。アイドルグループの「乃木坂46」や「櫻坂46」などの衣装作成に携わるスタイリストの市野沢祐大さんに依頼したとみられる。
「好きな衣装のパーツパーツを組み合わせました！本当にありがとうございました！」と感謝した菅沼。SNS上には、ファンからの称賛の声が集まり「乃木坂デザインだー」「肩出しドレスナイス」「アイドルまっしぐらだねー」「めちゃくちゃお似合いですよ」「僕の救世主です」といったコメントが見られた。
菅沼は今季、5月の「パナソニックオープン」で自身ツアー通算3勝目を挙げた。メルセデス・ランキング43位に入り、来季のシード権を獲得した25歳は「またここに帰って来れて、とても幸せでした」「来年も帰って来れるように頑張ります」と意気込みを記した。
[文/構成:ココカラネクスト編集部]
