元SKE48のタレント須田亜香里（34）が17日に放送された日本テレビ系「上田と女が吠える夜」2時間SP（後9・00）に出演。結婚したい理由を明かした。

「令和の婚活に吠える夜」のゲストとして出演した須田。結婚願望について問われると「31歳までアイドルをやっていたんですけど、その後からだんだん結婚願望が出てきたというか、興味が出てきた」と答えた。

SKE48卒業後に結婚願望が芽生え「今結婚めっちゃしたいなって思う」としたが「アイドル卒業して3年も経ったのに、浮いた話が未だに1個もない」と相手がいないと吐露。

この状況にファンからも「結婚したら?」と言われるようになったが「その心配してくれるファンの人が、まだ誰のものにもなってない私を見てうれしそうなんですよ」と心の中で喜んでいることが透けて見えるとした。

「まだ俺のもの」と思われていることに「ムカつくので結婚したいです!」と力強く語った。まさかの理由で結婚したいことに共演者たちからは「えぇ!?」「そこ!?」と驚きと笑いに包まれた。

さらに「『元アイドル』っていう肩書が…もう嫌なんですよ。『主婦』っていう肩書がほしくて。それがコメンテーターのお仕事とかも長くさせてもらっているので『主婦』っていう肩書の方が説得力を持ってもらえると思う」とぶっちゃけた。

これには共演者たちからもツッコむ声すらあがらず、MCの上田晋也は「やらしい…」と驚いた。また、須田の考え方に婚活アドバイザーは「典型的なこじらせ型。結婚すればファンの方が納得するとか、自分の中で腑に落ちるっていうのは結婚を肩書として捉えてる。肩書と思った瞬間から道を外してる」とバッサリ。続けて「もっと自分の価値に自信を持った方がいい。別に肩書がなくても須田さんは凄い人」とし「結婚したから勝ち組でもないのに、自分を比べて勝手に疲れてる。考え方を変えないと、いい結婚にはたどり着けません」と苦言を呈した。