¡¡¹Åç¡¦¾²ÅÄ´²¼ùÅê¼ê¡Ê30¡Ë¤¬17Æü¡¢²ÙÊªÀ°Íý¤Î¤¿¤á¥Þ¥Ä¥À¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤òË¬¤ì¡¢¡Ö¸×¥¥é¡¼¡×½±Ì¾¤òÀÀ¤Ã¤¿¡£º¸¤Î¥¨¡¼¥¹¤Ïº£µ¨¥Á¡¼¥à¤ÎÀèÈ¯Åê¼ê¤ÇºÇÂ¿¤Îºå¿ÀÀï8»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢2¾¡6ÇÔ¤È¹õÀ±¤¬Àè¹Ô¡£¥·¡¼¥º¥óÄÌ»»¤Ç¤â9¾¡12ÇÔ¤ÈÉé¤±±Û¤·¡¢¥Á¡¼¥à¤È¤·¤Æ¤âºå¿À¤ÎÆÈÁö¤òµö¤·¤¿¡£Íèµ¨¤Î´¬¤ÊÖ¤·¤Ë¸þ¤±¤Æ¡ÖÂÇÅÝ¡¦ºå¿À¤Ç¡£¤ä¤êÊÖ¤·¤¿¤¤¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ß¡¢²¼È¾¿È¶¯²½¤Ë¤è¤ëµå°Ò¸þ¾å¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤ËÀßÄê¤·¤¿¡£
¡¡¾²ÅÄ¤Ï¡¢¼«¿È¤Îº£Ç¯°ìÇ¯¤ò´Á»ú°ìÊ¸»ú¤Ç¡ÖÆ±¡×¤ÈÉ½¸½¤·¤Æ¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£¡ÖµîÇ¯¤âº£Ç¯¤â¾¡Éé¤É¤³¤í¤Ç¾¡¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£°¤¤°ÕÌ£¤Ç¡ÈÆ±¤¸¡É¤Ç¤¹¡×¤È²ù¤·¤µ¤ò¤Ë¤¸¤Þ¤»¤Ê¤¬¤é¡¢Íèµ¨¤ò¸«¿ø¤¨¤¿¡£
¡¡¡Ö¡Êºå¿À¤Ë¡Ëº£Ç¯¤ÏÆÃÊÌ¤ä¤é¤ì¤¿¤Ê¤È¤¤¤¦´¶¤¸¡£º£Ç¯Í¥¾¡¤·¤¿¤Î¤ÇÂÇÅÝ¡¦ºå¿À¤Ç¡£¤ä¤êÊÖ¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¤¤¡×
¡¡ºå¿ÀÁê¼ê¤Ëº£µ¨¤Ï¥ê¡¼¥°ÂÐÀïÊÌ¤ÇDeNA¤ÈÊÂ¤ó¤ÇºÇ¤âÂ¿¤¤8»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¤·¤Æ2¾¡6ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨2¡¦88¤È¤¤¤¦À®ÀÓ¤À¤Ã¤¿¡£21Ç¯°Ê¹ß¤ÏÆ±Àï¤ÎÉé¤±±Û¤·¤Ï¤Ê¤¯¡¢ºòµ¨¤âÅÐÈÄ5»î¹ç¤Ç3¾¡2ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨1¡¦30¤È¹¥Åê¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢°ìÅ¾¤·¤Æ¶þ¿«¤òÌ£¤ï¤Ã¤¿¡£º¸¤Î¥¨¡¼¥¹¤È¤·¤Æ¡¢¼óÇ¾¿Ø¤«¤é¤Î¿®Íê¤Ï¸ü¤¤¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢Íèµ¨¤âÆñÅ¨Áê¼ê¤ÎÅÐÈÄ¤¬Áý¤¨¤ë¤³¤È¤¬¸«¹þ¤Þ¤ì¤ë¡£¸×¥¥é¡¼½±Ì¾¤Ë¸þ¤±¡¢¡ÖÁê¼êÅê¼ê¤è¤ê¤âÄ¹¤¯Åê¤²¤Æ¡¢Àè¤Ë¥Þ¥¦¥ó¥É¤ò¹ß¤ê¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢¤ª¤Î¤º¤È¾¡¤Á¤Ï¤Ä¤¤¤Æ¤¯¤ë¡£¤Þ¤º¤ÏÁê¼êÅê¼ê¤ËÉé¤±¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡×¤È·è°Õ¤ò¿·¤¿¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¾²ÅÄ¤Ï¥·¡¼¥º¥ó½ªÈ×¤â¶áÇ¯¤Î²ÝÂê¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£º£µ¨¤Ï9·î°Ê¹ß¡¢4»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¤·¤Æ0¾¡4ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨11¡¦21¡£ºòµ¨¤âÆ±5»î¹ç¤Ç0¾¡4ÇÔ¤È¶ìÀï¤ò¶¯¤¤¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢º£Ç¯¤Î´Á»ú°ìÊ¸»ú¤¬¡ÖÆ±¡×¤È¤¤¤¦¼«¸ÊÉ¾²Á¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿¡£²Æ¾ì°Ê¹ß¤ÏÃßÀÑÈèÏ«¤Ê¤É¤«¤éËÜÍè¤Îµå°Ò¤¬±Æ¤òÀø¤á¡¢À®ÀÓ¤¬ÄäÂÚ¡£¤½¤ÎÈ¿¾Ê¤«¤é¡¢º£¥ª¥Õ¤Ï²¼È¾¿È¶¯²½¤Ë½Å¤¤òÃÖ¤¤¤ÆÅÚÂæ¹½ÃÛ¤ò¿Þ¤ë¡£
¡¡¡Ö¥·¡¼¥º¥óÃæ¤âº£Ç¯¤Ïº£¤Þ¤Ç°Ê¾å¤Ë¥¦¥¨¡¼¥È¡Ê¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¡Ë¤È¤«¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Ä¤â¤ê¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢·ë²Ì¤¬ÎÉ¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼¤ÈÏÃ¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¤Þ¤º¤Ï¤³¤Î¥ª¥Õ¤Ï°ì¿Í¤Ç´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¡×
¡¡ÎãÇ¯¤Ï¡¢¾åÈ¾¿È¡¢²¼È¾¿È¤Èº¹¤ò¤Ä¤±¤º¤Ë¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ËÎå¤à¤È¤¤¤¦¤¬¡¢º£Ç¯¤Ï¡È¥Î¡¼¥â¥¢¼ºÂ®¡É¤ò´ü¤·¤Æ²¼È¾¿È¤ËÆÃ²½¤¹¤ë¡£¥¦¥¨¡¼¥È¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤Ç¤Ï¡¢ç½Éô¡Ê¤Ç¤ó¤Ö¡Ë¤äÂÀÂÜÎ¢¤òÃÃ¤¨¤ÆºÇÂ®152¥¥í¤Î¹¹¿·¤È¡¢Ê¿¶ÑµåÂ®¥¢¥Ã¥×¤ò´ü¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö½ÐÎÏ¤¬¾å¤¬¤ì¤Ð¡¢µåÂ®¤â½Ð¤ë¤È»×¤¦¡£¥Þ¥Ã¥¯¥¹¤òÁÀ¤Ã¤ÆÅê¤²¤ì¤Ð¡¢¾¡¼ê¤ËÊ¿¶Ñ¤â¾å¤¬¤ë¤È»×¤¦¡×
¡¡¥Á¡¼¥à¤Ï2Ç¯Ï¢Â³B¥¯¥é¥¹¤Çº£µ¨¤Ï5°Ì¡£Íèµ¨Æ±¤¸Å²¡Ê¤Æ¤Ä¡Ë¤òÆ§¤Þ¤Ê¤¤¤¿¤á¤Ë¤â¡¢Ë°¤¯¤Ê¤Ãµµæ¿´¤ò¶»¤ËÅØÎÏ¤òÂ³¤±¤ë¡£¡ÊÄ¹Ã«Àî¡¡ËÞµ¡Ë
¡¡¡Úºå¿ÀÀï¥«¡¼¥ÉÊÌºÇÂ¿14¾¡¤âÆ±ºÇÂ¿16ÇÔ¡Û
¡¡¡û¡Ä¾²ÅÄ¡Ê¹¡Ë¤Ïºòµ¨¤Îºå¿ÀÀïÁ´5»î¹ç¤Ç¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¡¼¥¹¥¿¡¼¥È¡ÊQS¡á6²ó°Ê¾å¡¢¼«ÀÕÅÀ3°Ê²¼¡Ë¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·3¾¡2ÇÔ¡£Áê¼êÀèÈ¯¤ÏÁ´¤ÆÂ¼¾å¤À¤Ã¤¿¡£º£µ¨¤Ï8»î¹ç¤Ç6ÅÙ¤ÎQS¤â¡¢±ç¸î¤Ë·Ã¤Þ¤ì¤º2¾¡6ÇÔ¤È¶ìÀï¤·Æ±°ìÇ¯¤Î¥«¡¼¥É6ÇÔ¤Ï¼«¸Ê¥ï¡¼¥¹¥È¡£ÄÌ»»57¾¡¤Î¤¦¤Á¡¢ºå¿ÀÀï¤Ç¥«¡¼¥ÉÊÌºÇÂ¿¤Î14¾¡¤òµó¤²¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢Æ±ºÇÂ¿¤Î16ÇÔ¤âµÊ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£