オリックスの山崎と宇田川が、同学年のドジャース・山本由伸にご褒美をおねだり？した。小木田を含めた98年組の通称「小木田世代」は、今オフに毎年恒例の食事会を予定。ワールドシリーズMVPに輝いた元同僚右腕へのお祝いの品を問われ、逆にプレゼントをもらう計画を企てた。

山崎「いやいや、（由伸は）何でも買えるでしょ。買えない物はないでしょ」

宇田川「逆に復帰祝いをもらおうかなと」

山崎「俺も来年10年目なので、何かもらおうかな」

宇田川「（由伸も10年目で）一緒や！」

かつて共闘した大エースとのオフならではのひとときは、「8割しょうもない話、2割が野球の話」になるという。山崎は「基本は野球以外の深い話です。あっち（アメリカ）のいろんな話とかも聞けますし、もちろん刺激にはなりますね」と再会を心待ちにする。

右肘のじん帯再建術（通称トミー・ジョン手術）から復活を誓う宇田川は、前日に術後2度目のブルペン入り。この日は、今年初めての山崎とのキャッチボールを大阪・舞洲の球団施設で行い、「（山崎は）今の感じやと敗戦処理。来年は俺もいるから！」と火花を散らした。救援でフル回転し、23年のリーグ制覇に貢献した剛腕コンビ。「世界の由伸」を発奮材料に、再びブルペンに並び立つ。（阪井 日向）