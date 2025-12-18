2児の母・柳原可奈子、娘たちへの「#こどもごはん」紹介 “好き嫌い”への工夫も明かし反響「素敵なお母さん」「栄養バランス素晴らしい」
2児の母でタレントの柳原可奈子（39）が16日、自身のインスタグラムを更新。6歳と3歳の娘たちへの「#こどもごはん」を披露した。
【写真】「素敵なお母さん」「栄養バランス素晴らしい」柳原可奈子が披露した娘たちへの「#こどもごはん」
柳原は「今日の #こどもごはん だよ」と、長女と次女それぞれの食事の写真を添えて、その細やかな工夫を説明。
「牛肉・玉ねぎ・ピーマンの甘辛炒め」をメインに、長女には温玉、次女にはゆで卵と、卵の調理法を差別化。「ミニおでん」ははんぺんをハート型にくり抜き、「好評でした」と報告。食事が楽しくなるデコレーションの心遣いも披露した。
また、「ミニトマトを湯むきして半分にカット、お砂糖をふって冷やしてみたけど次女は食べず…次回またリベンジ」と、試行錯誤を重ねる子育てのリアルな様子もつづった。さらに、「長女は少し刻んで丼にし、温玉のせたよ」と、長女のメニューアレンジについても詳細を記した。
コメント欄には「色んな工夫があって美味しそう」「栄養バランス素晴らしい」「カラフルで美味しそう」「私も食べたい」「素敵なお母さん」「いろいろ食べてくれるように工夫されて素晴らしい」などの声が多数寄せられている。
柳原は2019年に一般男性と結婚し、同年11月に第1子長女、22年11月に第2子次女を出産。長女は脳性まひであることを公表している。
【写真】「素敵なお母さん」「栄養バランス素晴らしい」柳原可奈子が披露した娘たちへの「#こどもごはん」
柳原は「今日の #こどもごはん だよ」と、長女と次女それぞれの食事の写真を添えて、その細やかな工夫を説明。
「牛肉・玉ねぎ・ピーマンの甘辛炒め」をメインに、長女には温玉、次女にはゆで卵と、卵の調理法を差別化。「ミニおでん」ははんぺんをハート型にくり抜き、「好評でした」と報告。食事が楽しくなるデコレーションの心遣いも披露した。
コメント欄には「色んな工夫があって美味しそう」「栄養バランス素晴らしい」「カラフルで美味しそう」「私も食べたい」「素敵なお母さん」「いろいろ食べてくれるように工夫されて素晴らしい」などの声が多数寄せられている。
柳原は2019年に一般男性と結婚し、同年11月に第1子長女、22年11月に第2子次女を出産。長女は脳性まひであることを公表している。