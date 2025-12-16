「え？ ガチか」「一つの時代が終わる瞬間」驚きの現役引退に惜別の声。尊敬していた先輩からはエール
驚きのニュースが舞い込んできた。
2025年12月17日、鹿児島ユナイテッドFCが27歳・岡崎慎の現役引退を発表したのだ。
1998年10月10日生まれの岡崎はFC東京U-15深川、FC東京U-18を経て、2017年にFC東京のトップチームへ昇格。「森重真人の後継者」と期待された超逸材で、2018年にU-21日本代表、2019年にU-22日本代表、2020年にはU-23日本代表に選出されるなど、いずれA代表を背負って立つDFと期待する声もあった。
しかし──。FC東京でスタメンに定着できないばかりか、清水エスパルス、ロアッソ熊本、FC岐阜、鹿児島でプレーするなかで、度重なる負傷に苦しんだ。例えば清水在籍時の2020年に右膝骨軟骨炎、熊本時代の2023年に左足底腱膜損傷など、怪我と戦う時期が少なくなかった。
結局、Ｊリーグでの通算成績はＪ１で35試合出場・１得点、Ｊ２で８試合出場・０得点、Ｊ３で96試合出場・４得点と、思うような活躍ができなかった。それでも、本人は「最高のサッカー人生」と振り返った。クラブリリースで彼は次のようにコメントしている。
「今シーズンを持ってプロサッカー選手を引退することに決めました。理由は自分のプレーに満足できなくなったからです。約９年間のサッカー選手としての生活はとても刺激的で常に良い経験ができました。
FC東京、清水エスパルス、ロアッソ熊本、FC岐阜、鹿児島ユナイテッドFCという素晴らしいチームに迎え入れていただき幸せな時間を過ごす事ができました。自分のプレーでチームに恩返しが全くできず悔しい思いもたくさんしましたが、それでも後押ししてくれるファンサポーター、少しでも自分を良い方向に成長させようとしてくれた監督、コーチをはじめとしたチーム関係者、特にどのチームでもお世話になったメディカルスタッフの方々。
全ての方々のおかげでここまでサッカー選手としてボールを蹴り続ける事ができました、本当に感謝してもしきれないです。ありがとうございました! これからの自分の人生でお世話になった方々にお返しが少しでもできるようサッカーを辞めても一生懸命努力し続けます。最高のサッカー選手人生でした!! 今まで本当にありがとうございました!!」
この発表を受け、SNS上では驚きや惜別の声が寄せられている。
「マコ、早過ぎだよ」
「サッカー界の一つの時代が終わる瞬間」
「え？ ガチか」
「怪我の影響か」
「怪我さえなければ今の代表の真ん中は谷口じゃなく岡崎だったかも」
「早すぎる引退、残念でならない」
また、岡崎がFC東京で尊敬していた先輩で同じ29番の背番号をつけた吉本一謙氏は自身のX（旧ツイッター）でエールを送った。
「まこ現役生活お疲れ様でした!
まこがU-18の時に初めて一緒に試合に出たJ３の開幕戦、今でも思い出します! すぐ周りの先輩達からいろんなもの吸収してどんどん大きくなっていったね!その後、自分と同じFC東京の29番のユニホームを着てくれて嬉しかった!
これから新しい人生も応援しています!」
セカンドキャリアに幸あれ。
