１６日深夜放送の日本テレビ系「上田と女がＤＥＥＰに吠える夜」（火曜・午後１１時５９分）に、モデルでタレントの滝沢眞規子が出演。多忙な生活での悩みとリフレッシュ法を明かした。

「休み方改革」をテーマにしたトークで滝沢は「プライベートと仕事の境がないのが悩みです」と話し、「平日はファッションショーの仕事をして、家でできる仕事がある。ＹｏｕＴｕｂｅとかＳＮＳ関係とか、休みの日にどんどんやっちゃうんです。でもおなかはすくんですよ、疲れてても。だから食べようと思うんですけど、この間本当に疲れた時に、咀嚼（そしゃく）することさえ拒みだして、かんだらもう私、疲れちゃうんじゃないかこれ以上…って思っちゃって。咀嚼に抵抗を感じた時、私ヤバイところにきたなって。だから、お茶漬けにしました」と告白した。

また、どのように休養をとるか、活力につなげるかという話題になると「昔は、お弁当を４つ作ってる時とかあって、休日のお弁当の下準備がすごくストレスだったんですよ」と滝沢。３人の子どもがいるが、今は３人とも海外に留学中。「今は夫と２人の生活なので、夫の弁当のための下準備（と作り置き）みたいなのを休日にやっちゃったりするんですよ」と話すと、ＳＮＳで公開している作り置き料理の写真が紹介された。

「これが意外にリフレッシュになって、冷蔵庫の中もきれいになって、次の１週間、これ（作り置き）を食べながら楽できる！と思って、これがあったらもっと働けるって思っちゃうんですよ」と語った。

滝沢は２００１年にファッションブランド「ネイバーフッド」デザイナー兼代表取締役の滝沢伸介さんと結婚。０３年に長女、０７年に長男、０８年に次女が誕生。子どもたちは留学中と明かしている。