今日18日は、北陸から北では午前を中心に所々で雪。降り方は次第に弱まります。関東から西は、朝のうちは一部でにわか雨があるものの、日中は広く晴れ。風が比較的穏やかで過ごしやすいでしょう。

高気圧の圏内 晴れのエリアが広がる

今日18日(木)は、西から高気圧に覆われてきます。



沖縄は日差しが届くでしょう。ただ、先島諸島は高気圧の縁にあたるため雲が広がり、弱い雨が降ることもあります。

九州から近畿にかけて、朝のうちまでは日本海側ほど雲が多く、一部で雨。昼前からは、青空が広がってきます。

東海と関東甲信も、おおむね晴れるでしょう。

北陸と東北南部は、午前中は雲が多く、にわか雨やにわか雪の可能性があります。午後は天気が回復に向かうでしょう。

東北北部は夕方にかけて日本海側を中心に所々で雪。降り方は次第に弱まる見込みです。

北海道は、東部は大体晴れますが、北部と南西部は昼頃まで所々で雪が降るでしょう。風がやや強く、ふぶく所もありそうです。

最高気温 北陸と東北は前日より低い 北海道は凍える寒さ

最高気温は、沖縄は23℃前後で、前日と同じくらい。九州や四国も、前日とほぼ変わらず、広く15℃以上の予想。この時期としては高めで、昼間は薄手のジャケットなどで過ごせる所が多いでしょう。中国地方と近畿、東海、関東にかけて、引き続き平年並みか高め。風が比較的穏やかで、日差しの温もりを感じられそうです。

北陸は7℃から10℃くらい、東北南部は6℃前後、東北北部は3℃から5℃くらいの予想。前日より低く、この時期本来の寒さとなるでしょう。

北海道は平年より低く、札幌を含めて0℃に届かない所がほとんど。凍えるような寒さが続くでしょう。