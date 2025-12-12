ヒロミ＆相葉雅紀、生徒たちと協力した“クリスマス大作戦”！荒れ果てた高校の中庭が生まれ変わる

ヒロミ＆相葉雅紀が全国の人々のお困りごとを全力解決、日本を元気にするバラエティ『相葉ヒロミのお困りですカー？』。

本日12月18日（木）の同番組は「クリスマスSP」が放送される。

今回の舞台となるのは群馬県にある利根実業高校。ヒロミと相葉が挑むお困りごとは、「中庭が荒れ放題だからキレイにしたい」というもの。

まずは現状をチェックしに中庭に向かった2人は、雑草に覆い尽くされたベンチや、落ち葉や泥が堆積した小川に愕然。もともとは蛍を呼ぶために作られたという遊歩道まで完備しているのだが、荒れ果ててしまい今では誰も寄り付かないそう。

どんな中庭にしたいのか、生徒たちに聞いてみると「恋愛スポットにしたい」「お花をたくさん植えたい」など具体的な希望が続々と飛び出す。それならばと、2人も「ベンチを告白できるスポットにしよう！」「時期的にクリスマスっぽくしようよ！」と気合十分。

いざ、小川の大掃除に取りかかるのだが、落ち葉とヘドロまみれでいきなり大苦戦。さらに中庭や肝心の告白スポット候補となるベンチ付近も雑草まみれで…。

そこで相葉は校内放送で生徒たちにお手伝いをお願いすることに。「来てくれるかな…」と不安げな表情を浮かべる相葉だが、続々と生徒たちが現れる。

しかも、この高校には森林科学コースや建設コースなど多様な学科があるため、生徒たちはそれぞれのスキルを生かして、ヒロミや相葉とともに中庭を彩っていく。

キレイに掃除した小川に砂利を敷いて水を流し、ベンチ周りも大掃除。

また、生徒たちが育てた花で小川の両サイドを埋め尽くすなど、どんどんキレイになっていく中庭を見て、「やり始めるとイヤじゃないんだよな（笑）」（ヒロミ）、「キレイになるとうれしいですしね」（相葉）と2人はニッコリする。

さらに、絶対に妥協したくない2人は「どうしてもやりたい」というイルミネーションにもこだわりがあるよう。スタッフに買い出しを頼んだ装飾アイテムに「思ってたのと違う（笑）」と苦笑する2人だが、いざ飾り付けを始めると“一番いらない”と思っていたアイテムが幻想的な雰囲気を生み出すことに。

はたして、ヒロミと相葉が生徒たちとともに取り組んだ“クリスマス大作戦”の結果は…。「悔いはない。やりきった！」と相葉が自信を見せた中庭は、どんなふうに生まれ変わったのか？

◆サプライズ演奏会に相葉ヒロミも緊急参戦！

続いては、「もうすぐ引退する3年生のため、感謝を込めた演奏をしたいが人数が足りない」というブラスバンド部の生徒たちの切実なお困りごと。

廃部の危機を救うために奔走したり、いつも優しく寄り添ってくれた2人の先輩に、“たくさんのありがとう”と“これからも私たちは大丈夫”という想いを伝えたいという1、2年生。そのお手伝いをすることになったヒロミと相葉だったが、2人とも楽器が弾けない…。

サスペンドシンバルを担当することになったヒロミと、ウィンドチャイムを担当する相葉は、わずかな時間で猛練習。しかも初心者の2人だけでなく、楽器を始めて半年という1年生は音も出せないという緊急事態で…。

そのうえ、演奏するのは卒業ソングとして人気のRADWIMPSの『正解』。この楽曲の難易度の高さも相まって、しだいに追い込まれていく部員たち。なかなか思うように弾けないジレンマと3年生への想いに、思わず涙する生徒も。

そして迎えた本番。何も知らない3年生を音楽室に呼び出し、演奏を始める1、2年生＆相葉ヒロミ。はたして、絶対に失敗できないこのサプライズ演奏の結末は？

◆特番時代の一大プロジェクトが再び！

さらに今回の「クリスマスSP」では、特番時代に相葉ヒロミが挑んだ一大プロジェクトも放送される。

その舞台となったのは群馬県の伊香保中学校。たった5人しかいない吹奏楽部の生徒の「一度でいいから大人数で演奏してみたい」というお困りごとに、2人が全力で挑む。