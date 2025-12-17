良品計画がコーポレートサイトを約10年ぶりに全面リニューアル　構成・デザイン・コンテンツを大幅に見直し

良品計画がコーポレートサイトを約10年ぶりに全面リニューアルした。

今回のリニューアルは、良品計画が手掛ける「無印良品」をはじめとした事業や活動、取り組みをステークホルダーに分かりやすく伝えることを目的に実施。サイト全体の構成とデザイン、コンテンツを大幅に見直し、多くの顧客に同社の活動や企業情報を適切に理解できるサイトを目指したという。

堂前宣夫前会長のもとで2021年に「第二創業」を掲げて以降、同社の事業や活動が多様化していることを踏まえ、リニューアル後のコーポレートサイトには新たに「事業紹介」ページを追加。「株主・投資家情報」や「サステナビリティ」ページでは必要な情報を分かりやすく整理して情報へのアクセス性を向上し、サステナビリティに関する「ピックアップ情報」や、株主・投資家向けの活動を紹介する「IRトピックス」などの読み物コンテンツを拡充した。

また、各コンテンツをより直感的に理解できるようにヴィジュアルを増加。メリハリのあるレイアウトとイメージ画像を活用し、目的の情報にスムーズにたどり着ける構成に仕上げた。そのほか、デバイスを問わずスムーズなアクセスが可能なサイトを目指し、サイト内のナビゲーションをはじめとするUIの改善を行ったという。

◾️良品計画：コーポレートサイト