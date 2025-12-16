オランダ1部アヤックスは16日、DF冨安健洋（27）を獲得したと発表した。契約は来年6月30日まで。負傷に苦しんできた元日本代表が異例の半年契約で26年W杯北中米大会でのメンバー入りに向けて一歩を踏み出した。

冨安は今年2月に右膝を手術し、7月にアーセナルとの契約を解除。無所属でリハビリを続けていた。去就が注目された中でオランダの名門を選び、クラブ公式メディアで「能力と質を信じてくれたから」と理由を説明。復帰への道のりを「厳しい期間だったが、決して諦めずにハードワークした。自分がどれだけ努力したか分かっている。準備はできている」と振り返った。

日本代表の仲間でもあるDF板倉が今夏にアヤックス入り。この日、クラブの施設で再会し「トム」と歓迎される様子も動画で紹介され「親友がチームメートでいてくれるのはうれしい。彼とは16歳から一緒にプレーし、お互いによく知っている」と笑顔を見せた。

クラブは冬季中断期間明けの1月11日にテルスターと新年初戦。冨安は出場の可能性に「そうなると思う。どうすればいいか分かっている」と応じた。背番号は32。15年にJ2だった福岡で公式戦に初出場した際に背負った。自ら「特別」と語った番号で原点に戻り、再スタートを切る。