Á°Æü¤Ë¡ÖÇã¤ï¤ì¤¿³ô¡ª¡×Áí¥¶¥é¥¤ (1)¡¡―ËÜÆü¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë´üÂÔ³ô¤Ï¡©―
¢£¥¨¥à¥±ーÀº¹© <5906> ¡¡650±ß¡¡(+100±ß¡¢+18.2¡ó) ¥¹¥È¥Ã¥×¹â
¡¡¥¨¥à¥±ーÀº¹© <5906> [Åì¾Ú£Ó]¤¬¥¹¥È¥Ã¥×¹â¡£ÂçÍÛÀþ¤Ç¤â¤ß¹ç¤¤¤ò¾åÊü¤ì¡¢7·îËö¤Ë¤Ä¤±¤¿Ç¯½éÍè¹âÃÍ577±ß¤òÊ§¿¡¡¢Ìó4¥õ·îÈ¾¤Ö¤ê¤Ë¿·ÃÍ³¹Æ»¤ËÆÍÆþ¤·¤¿¡£¥¬¥½¥ê¥ó¥¹¥¿¥ó¥É¸þ¤±Àö¼Öµ¡¤äÆ»Ï©¾ðÊóÉ½¼¨ÁõÃÖ¡¢Äã²¹ÃùÂ¢¸Ë¤Ê¤É¥á¥«¥È¥íµ»½Ñ¤ò¶î»È¤·¤¿¾¦ÉÊ¤ò¼ê³Ý¤±¤ë¡£»ý¤ÁÁ°¤Îµ»½ÑÎÏ¤ò²£¼´Å¸³«¤·¡¢¿©ÉÊÍÑ½¼Å¶µ¡¤È¶¨Æ¯¥í¥Ü¥Ã¥È¤ò¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸²½¤·¤¿À½ÉÊ¤Î³«È¯¤ËÀ®¸ù¡¢¿¦¿Íµ»¥ì¥Ù¥ë¤ÎÁ¡ºÙ¤Êºî¶È¤ò¼«Æ°Åª¤Ë¹Ô¤¦¤³¤È¤ò²ÄÇ½¤È¤·¤¿¡£26Ç¯3·î´ü¤Ï2¥±¥¿¸º±×Í½ÁÛ¤Ë¤¢¤ë¤¬¡¢³ô²ÁÅª¤Ë¤Ï¿¥¤ê¹þ¤ßºÑ¤ß¤Ç27Ç¯3·î´ü¤Î²óÉü¤òÀè¼è¤ê¤·¤¿Çã¤¤¤¬´ÑÂ¬¤µ¤ì¤¿¡£PER6ÇÜÂæ¤ÇPBR¤Ï²ò»¶²ÁÃÍ¤ÎÈ¾ÃÍ¿å½à¤ò¼¨¤¹0.5ÇÜÁ°¸å¤È¥Ð¥ê¥å¥¨ー¥·¥ç¥óÌÌ¤Ç¤Î³ä°Â¤µ¤Ë¤â»ëÀþ¤¬¸þ¤¤¤¿¤è¤¦¤À¡£
¢££Å£Ò£É£È£Ä <6083> ¡¡4,585±ß¡¡(+700±ß¡¢+18.0¡ó) ¥¹¥È¥Ã¥×¹â
¡¡£Å£Ò£É¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹ <6083> [Åì¾Ú£Ó]¤¬¥¹¥È¥Ã¥×¹â¡£16Æü¤Î¼è°ú½ªÎ»¸å¤Ë26Ç¯5·î´ü¤ÎÏ¢·ë¶ÈÀÓÍ½ÁÛ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Çä¾å¹â¤ò227²¯±ß¤«¤é240²¯±ß¡ÊÁ°´üÈæ21.4¡óÁý¡Ë¤Ø¡¢±Ä¶ÈÍø±×¤ò28²¯±ß¤«¤é45²¯±ß¡ÊÆ±2.2ÇÜ¡Ë¤Ø¡¢½ãÍø±×¤ò17²¯±ß¤«¤é28²¯±ß¡ÊÆ±2.2ÇÜ¡Ë¤Ø¾åÊý½¤Àµ¤·¡¢¤¢¤ï¤»¤ÆÇÛÅöÍ½ÁÛ¤òÃæ´Ö¡¦´üËö³Æ35±ß¤ÎÇ¯70±ß¤«¤éÃæ´Ö¡¦´üËö³Æ55±ß¤ÎÇ¯110±ß¡ÊÁ°´ü¼ÂÀÓ60±ß¡Ë¤Ø°ú¤¾å¤²¤¿¤³¤È¤¬¹¥´¶¤µ¤ì¤¿¡£Ã¦ÃºÁÇ¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¤Ë¸þ¤±¤¿Ë¡À©ÅÙ¤Î²þÀµ¤¬25Ç¯4·î¤Ë»Ü¹Ô¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤ËÈ¼¤¦¾Ê¥¨¥Í¡¦¹½Â¤´ØÏ¢¤Î¿³ºº¶ÈÌ³¤Î³ÈÂç¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢M¡õA¤Ë¤è¤ë»ö¶ÈÎÎ°è¤Î³ÈÂç¤¬½çÄ´¤Ë¿ÊÄ½¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Í×°ø¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£»³°ìÅÅµ¡ <6941> ¡¡5,750±ß¡¡(+290±ß¡¢+5.3¡ó)
¡¡Åì¾Ú¥×¥é¥¤¥à¤Î¾å¾ºÎ¨10°Ì¡£»³°ìÅÅµ¡ <6941> [Åì¾Ú£Ð]¤¬4Æü¤Ö¤êµÞÈ¿È¯¡£11·î11Æü¤Ë6520±ß¤Î¾å¾ìÍè¹âÃÍ¤ò¾å¥Ò¥²¤Ç·ÁÀ®¤·¤¿¸å¡¢¹âÃÍ·÷¤ÇÇä¤êÊª¤ò¤³¤Ê¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢º£½µ¤ËÆþ¤Ã¤ÆÊÆ¥Ï¥¤¥Æ¥¯³ô°Â¤ÎÎ®¤ì¤Ë°û¤Þ¤ì25Æü°ÜÆ°Ê¿¶ÑÀþ¤«¤é¤Î²¼Êü¤ì¤¬·Ù²ü¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢Â¤â¤È¤Ç²¡¤·ÌÜÇã¤¤¤ÎÆ°¤¤ÈÂß³ô»Ô¾ì¤ò·ÐÍ³¤·¤¿¶õÇä¤ê¶Ú¤Î¥·¥çー¥È¥«¥Ðー¤¬¶¦ÌÄ¤·¤ÆÆ°¤¤ò°ìÊÑ¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¡£IC¥½¥±¥Ã¥È¤ä¥³¥Í¥¯¥¿ー¤Ê¤É¤ÎÅÅ»Òµ¡´ï¸þ¤±¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤ÎÀì¶È¥áー¥«ー¤ÇÀ¤³¦¥È¥Ã¥×¥·¥§¥¢´ë¶È¤È¤·¤ÆÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ºÇ¶á¤ÏAI¥Çー¥¿¥»¥ó¥¿ー¸þ¤±¤Î¼ûÍ×¤¬¼ý±×¤ËÂç¤¤¯¹×¸¥¤·¤Æ¤¤¤ë¤Û¤«¡¢¥Õ¥£¥¸¥«¥ëAI¥Öー¥à¤Î¤Ê¤«¥í¥Ü¥Ã¥È¸þ¤±¥³¥Í¥¯¥¿ー¤ÇÆÃ¼û¤òÂª¤¨¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡£25Ç¯4-9·î´ü¤Ï±Ä¶ÈÍø±×¤¬Á°Ç¯Æ±´üÈæ6¡ó¸º¤Î64²¯1800Ëü±ß¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¤³¤ì¤Ï·×²è¥é¥¤¥ó¤ò4²¯±ß¼å¾å²ó¤Ã¤Æ¤ÎÃåÃÏ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÄÌ´ü¤Î±Ä¶ÈÍø±×¸«ÄÌ¤·¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â½¾ÍèÍ½ÁÛ¤«¤é8²¯±ß¾å¾è¤»¤·¤¿93²¯±ß¡ÊÁ°´üÈæ13¡óÁý¡Ë¤Ë¾åÊý½¤Àµ¤·¤¿¤¬ÊÝ¼éÅª¤Ç¡¢°ìÃÊ¤Î¾å¿¶¤ì¤â»ëÌî¤ËÆþ¤ë¡£³ô¼ç´Ô¸µ¤Ë¤âÁ°¸þ¤¤Ê»ÑÀª¤òÌÀ¼¨¡¢ÇÛÅöÀ¸þ30¡ó¤òÉ¸ÜÖ¤¹¤ë¤Ê¤«¡¢º£´ü¤ÏÁ°´ü¼ÂÀÓ¤Ë16±ß¾å¾è¤»¤Î105±ß¤ò·×²è¤·¤Æ¤¤¤ëÅÀ¤âÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë¡£
¢£¥Þ¥¯¥»¥ë <6810> ¡¡2,491±ß¡¡(+122±ß¡¢+5.2¡ó)
¡¡¥Þ¥¯¥»¥ë <6810> [Åì¾Ú£Ð]¤¬3Æü¤Ö¤êµÞÈ¿È¯¡£Æ±¼Ò¤ÏÁ°Æü16Æü¤Ë¡¢½¾ÍèÀ½ÉÊ¤ËÈæ¤ÙÌó4ÇÜ¤ÎÍÆÎÌ¤òÍ¤¹¤ë Á´¸ÇÂÎÅÅÃÓ¤ò³«È¯¤·¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¡¢³ô²Á¤ò¶¯¤¯»É·ã¤¹¤ë³Ê¹¥¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤³¤ì¤ÏIoT¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤Î¼çÅÅ¸»ÍÑÅÓ¤Ë»ÈÍÑ²ÄÇ½¤Ê¥³¥¤¥ó·ÁÁ´¸ÇÂÎÅÅÃÓ¤Ç¡¢º£·î²¼½Ü¤«¤é¥µ¥ó¥×¥ëÄó¶¡¤ò³«»Ï¤¹¤ë¤â¤è¤¦¡£ ¥ê¥Á¥¦¥à¥¤¥ª¥óÅÅÃÓ¤ÏÈ¯²Ð¥ê¥¹¥¯¤¬·Ù²ü¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢Á´¸ÇÂÎÅÅÃÓ¤Ï¥ê¥Á¥¦¥à¥¤¥ª¥óÅÅÃÓ¤ÎÅÅ²ò±ÕÉôÊ¬¤ò¸ÇÂÎ²½¤µ¤»¤¿Æó¼¡ÅÅÃÓ¤ÇÈ¯²Ð¤¹¤ë·üÇ°¤¬Ë³¤·¤¯¡¢ÅÅÃÓ¼÷Ì¿¤âÄ¹¤¤¤È¤¤¤¦¥á¥ê¥Ã¥È¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¹â²¹´Ä¶¤ò¶¯¤¤¤é¤ì¤ëÀ¸»º¸½¾ì¤Ê¤É¤Ç¤Î¼ûÍ×³ÍÆÀ¤¬¿Ê¤à²ÄÇ½À¤¬»ØÅ¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£½»Í§¹Û <5713> ¡¡5,882±ß¡¡(+268±ß¡¢+4.8¡ó)
¡¡½»Í§¶âÂ°¹Û»³ <5713> [Åì¾Ú£Ð]¤¬3Æü¤Ö¤êÂçÉýÈ¿È¯¡£ÂçÏÂ¾Ú·ô¤Ï16Æü¡¢Æ±¼Ò³ô¤ÎÅê»ñÈ½ÃÇ¤ò¡Ö3¡ÊÃæÎ©¡Ë¡×¤«¤é¡Ö2¡Ê¥¢¥¦¥È¥Ñ¥Õ¥©ー¥à¡Ë¡×¤Ë°ú¤¾å¤²¤¿¡£ÌÜÉ¸³ô²Á¤Ï3400±ß¤«¤é6500±ß¤Ë¸«Ä¾¤·¤¿¡£Æ±¼Ò³ô¤ò¶â¹Û³ô¤È¤·¤Æ´üÂÔ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Æ¼²Á³Ê¾å¾º¤âÄÉ¤¤É÷¤È¤ß¤Æ¤¤¤ë¡£Æ±¾Ú·ô¤Ç¤Ï¡¢Æ¼¡¦¶â²Á³Ê¾å¾º¤ò´ª°Æ¤·¤ÆÍø±×Í½ÁÛ¤ò¾åÊý½¤Àµ¤·¤¿¡£AI´ØÏ¢³ô¤Î¹â¤¤¥Ð¥ê¥å¥¨ー¥·¥ç¥ó¤Ø¤Î·Ù²ü´¶¤¬¶¯¤¤¶ÉÌÌ¤Ç¤Ï¡¢¶â¹Û³ô¤Ç¤¢¤ëÆ±¼Ò¤ò°ÂÁ´»ñ»º¤«¤Ä¥Ð¥ê¥åー³ô¤È¤·¤ÆÃíÌÜ¤¹¤ëÎ®¤ì¤¬¶¯¤Þ¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¡¢¤È¤ß¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£¥µ¥¤¥×¥ì¥¹ <428A> ¡¡755±ß¡¡(+27±ß¡¢+3.7¡ó)
¡¡¥µ¥¤¥×¥ì¥¹¡¦¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹ <428A> [Åì¾Ú£Ó]¤¬ÂçÉý¹â¤Ç4ÆüÂ³¿¡£Æ±¼Ò¤Ï³¤Á¯ÏÂ¿©Å¹¡ÖÃÛÃÏ¿©Æ²¸»¤Á¤ã¤ó¡×¤ò¼çÎÏ¤È¤¹¤ë°û¿©Å¹±¿±Ä´ë¶È¡£10·î¤ËÅì¾Ú¥¹¥¿¥ó¥Àー¥É»Ô¾ì¤Ë¿·µ¬¾å¾ì¤·¤¿¡£¾å¾ì¸åÄø¤Ê¤¯¤·¤ÆÄÌ´ü¹¥·è»»¤È³ô¼çÍ¥ÂÔÀ©ÅÙ¤ÎÆ³ÆþÊý¿Ë¤òÈ¯É½¤·¡¢³ô²Á¤òµÞÆ°°Õ¤µ¤»¤¿·Ð°Þ¤¬¤¢¤ë¡£¤½¤Î¸å¡¢Ä¾¶á15Æü¤Ë³ô¼çÍ¥ÂÔ¤Î¶ñÂÎÅª¤ÊÆâÍÆ¤òÈ¯É½¡£ËèÇ¯2·îËö¡¦8·îËö¤ò´ð½àÆü¤È¤·¤ÆÇ¯2²ó¡¢ÊÝÍ³ô¼°¿ô¤Ë±þ¤¸¤ÆÅÅ»ÒÍ¥ÂÔ·ô¤òÂ£Äè¤¹¤ë¡£ÊÝÍ³ô¼°¿ô¤Î¾ò·ï¤Ï¡Ö100³ô°Ê¾å¡×¤«¤é¡Ö1Ëü8100³ô°Ê¾å¡×¤Þ¤ÇÃÊ³¬Åª¤Ë¶èÊ¬¤·¡¢ºÇ¾®¤Î100³ô°Ê¾å¤Ç¤Ï1000±ßÊ¬¡¢ºÇÂç¤Î1Ëü8100³ô°Ê¾å¤Ç¤Ï20Ëü±ßÊ¬¤òÂ£Äè¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¡£¤³¤ÎÈ¯É½¤¬»É·ãºàÎÁ¤È¤Ê¤ê¡¢Â¤â¤È³ô²Á¤Ï¾å¤²Â¤òÂ®¤á¤Æ¤¤¤¿¡£
¢£¥Û¥·¥¶¥ <6465> ¡¡5,322±ß¡¡(+175±ß¡¢+3.4¡ó)
¡¡¥Û¥·¥¶¥ <6465> [Åì¾Ú£Ð]¤¬ÂçÉýÈ¿È¯¡£16Æü¤Î¼è°ú½ªÎ»¸å¤Ë¡¢25Ç¯12·î´ü¤Î´üËöÇÛÅöÍ½ÁÛ¤ò55±ß¤«¤é65±ß¤ØÁý³Û½¤Àµ¤·¤¿¤³¤È¤¬¹¥´¶¤µ¤ì¤¿¡£Ç¯´ÖÇÛÅöÍ½ÁÛ¤Ï115±ß¤È¤Ê¤ê¡¢Á°´ü¼ÂÀÓ¡Ê105±ß¡Ë¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï10±ß¤ÎÁýÇÛ¤È¤Ê¤ë¡£
¢£»°ÍÛ¾¦ <8011> ¡¡3,770±ß¡¡(+120±ß¡¢+3.3¡ó)
¡¡»°ÍÛ¾¦²ñ <8011> [Åì¾Ú£Ð]¤¬ÂçÉý¹â¤Ç4ÆüÂ³¿¡£±ÑÅê»ñ¥Õ¥¡¥ó¥É¤Î¥¢¥»¥Ã¥È¡¦¥Ð¥ê¥åー¡¦¥¤¥ó¥Ù¥¹¥¿ー¥º¡Ê£Á£Ö£É¡Ë¤¬16Æü¤Î¼è°ú½ªÎ»¸å¤Ë´ØÅìºâÌ³¶É¤ØÄó½Ð¤·¤¿ÊÑ¹¹Êó¹ð½ñ¤Î¤Ê¤«¤Ç¡¢³ô¼°ÊÝÍÈæÎ¨¤Ï5.36¡ó¤«¤é6.38¡ó¤Ë¾å¾º¤·¤¿¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤È¤Ê¤ê¡¢»×ÏÇ»ë¤·¤¿Çã¤¤¤¬Æþ¤Ã¤¿¡£Êó¹ðµÁÌ³È¯À¸Æü¤Ï12·î8Æü¡£ÊÝÍÌÜÅª¤Ï¡Ö½ãÅê»ñµÚ¤Ó½ÅÍ×Äó°Æ¹Ô°ÙÅù¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£¥ªー¥×¥ó£× <5139> ¡¡994±ß¡¡(+30±ß¡¢+3.1¡ó)
¡¡¥ªー¥×¥ó¥ïー¥¯ <5139> [Åì¾Ú£Ç]¤¬ÂçÉý¹â¤Ç3ÆüÂ³¿¡£16Æü¤Î¼è°ú½ªÎ»¸å¡¢¥×¥í¥À¥¯¥È³«È¯ ¿Íºà¤Î¤¿¤á¤ÎÅ¾¿¦¡¦¥¥ã¥ê¥¢»Ù±ç¥µ¥¤¥È¡ÖPM Career¡×¤ò±¿±Ä¤¹¤ë£Ð£Í¡¡£Ã£ì£õ£â¡ÊÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¡Ë¤ÎÁ´³ô¼°¤ò26Ç¯1·î5ÆüÉÕ¤Ç¼èÆÀ¤·¡¢4·î1Æü¤ò¥á¥É¤ËµÛ¼ý¹çÊ»¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¹¥ºàÎÁ»ë¤µ¤ì¤¿¡££Ð£Í¡¡£Ã£ì£õ£â¤¬ÇÝ¤Ã¤Æ¤¤¿ÃÎ¸«¤ò¥ªー¥×¥ó£×¤ÎÍ¤¹¤ë¥ïー¥¥ó¥°¥Çー¥¿¤È¥×¥í¥À¥¯¥È¡¢¸ÜµÒ´ðÈ×¤È¤«¤±¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢£Ð£Í¡¡£Ã£ì£õ£â¤Î¿Íºà¾Ò²ð»ö¶È¤ÎÉÕ²Ã²ÁÃÍ¤Î¸þ¾å¤È¶ÈÀÓ¤Î¿Ä¹¤ò¿Þ¤ë¤Î¤¬ÁÀ¤¤¡£¼èÆÀ²Á³Û¤ÏÈó³«¼¨¡£¤Ê¤ª¡¢Æ±·ï¤Ë¤è¤ë25Ç¯12·î´ü¶ÈÀÓ¤Ø¤Î±Æ¶Á¤Ï·ÚÈù¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£ÅìµþÀº <7729> ¡¡10,500±ß¡¡(+295±ß¡¢+2.9¡ó)
¡¡ÅìµþÀºÌ© <7729> [Åì¾Ú£Ð]¤¬5Æü¤Ö¤êÈ¿È¯¡£Æ±¼Ò¤È¥¢¥É¥Ð¥ó¥Æ¥¹¥È <6857> [Åì¾Ú£Ð]¤Ï16Æü¤Î¼è°ú½ªÎ»¸å¡¢ È¾Æ³ÂÎÀ½Â¤¹©Äø¤Ë¤ª¤¤¤Æ¥¦¥¨¥Ïー¾å¤Î¸Ä¡¹¤Î¥Á¥Ã¥×¡Ê¥À¥¤¡Ë¤ò¸¡ºº¤¹¤ë¥À¥¤¡¦¥ì¥Ù¥ë¡¦¥×¥íー¥Ð¤ò¶¦Æ±³«È¯¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¹¥ºàÎÁ»ë¤µ¤ì¤¿¡£¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÀìÌçÀ¤òÀ¸¤«¤¹¤³¤È¤Ç¡¢AIµÚ¤Ó¥Ï¥¤¡¦¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¡¦¥³¥ó¥Ô¥åー¥Æ¥£¥ó¥°¡ÊHPC¡Ë¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤Î¥Æ¥¹¥È¤ËÉÔ²Ä·ç¤Ê¹âÅÙ¤Ê¥×¥íー¥Ó¥ó¥°Ç½ÎÏ¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤Î¤¬ÁÀ¤¤¤È¤¤¤¦¡£
¢£¥À¥¤¥Ø¥ó <6622> ¡¡9,610±ß¡¡(+220±ß¡¢+2.3¡ó)
¡¡¥À¥¤¥Ø¥ó <6622> [Åì¾Ú£Ð]¤¬3Æü¤Ö¤êÈ¿È¯¡£Æ±¼Ò¤Ï16Æü¡¢È¾Æ³ÂÎÀ½Â¤¤ÎÀè¿Ê¸å¹©Äø¤ÇÀ¤³¦ºÇÂç¤Î²ÄÈÂ¼ÁÎÌ¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¥Ñ¥Í¥ëÈÂÁ÷¥í¥Ü¥Ã¥È¤ò»Ô¾ìÅêÆþ¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¡£³ô²Á¤Î»Ù±çºàÎÁ¤È¤Ê¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£¥Ñ¥Í¥ë¥ì¥Ù¥ë¤ÇÇÛÀþ¤ò¹Ô¤Ã¤¿ºÝ¤Ë¥À¥¤¥·¥ó¥°¤·¥Á¥Ã¥×²½¤¹¤ëÀè¿Ê¸å¹©Äø¤Ø¤Î°Ü¹Ô¤Ø¤ÎÂÐ±þ¤¬µá¤á¤é¤ì¤ë¤Ê¤«¡¢³«È¯¤·¤¿ÈÂÁ÷¥í¥Ü¥Ã¥È¤ÏÄã¿¶Æ°À¤ò¼Â¸½¤·²ÄÈÂ¼ÁÎÌ¤ÏÀ¤³¦ºÇÂç¤Î20¥¥í¥°¥é¥à¤ò¼Â¸½¡£È¾Æ³ÂÎ¤ÎÀ¸»ºÀ¤Î¸þ¾å¤Ë¹×¸¥¤¹¤ë¡£Æ±Æü¤Ë¤ÏÂç·ÁÊÑ°µ´ï¤ÎÀ¸»ºÇ½ÎÏ¤ÎÁý¶¯¤Ë¸þ¤±¡¢»°½Å»ö¶È½êÆâ¤Ë¿·¹©¾ì¤ò·úÀß¤¹¤ë¤È¤âÈ¯É½¡£ÁíÅê»ñ³Û100²¯±ßµ¬ÌÏ¤ÇÀ¸»ºÇ½ÎÏ¤ò2029Ç¯ÅÙ¤Ë¸½¾õ¤Î2ÇÜ¤Ë°ú¤¾å¤²¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¢£¥¥ã¥Ô¥¿¥ë£Á <3965> ¡¡813±ß¡¡(+18±ß¡¢+2.3¡ó)
¡¡¥¥ã¥Ô¥¿¥ë¡¦¥¢¥»¥Ã¥È¡¦¥×¥é¥ó¥Ë¥ó¥° <3965> [Åì¾Ú£Ó]¤¬8ÆüÂ³¿¡£16Æü¤Î¼è°ú½ªÎ»¸å¤Ë26Ç¯9·î´ü¤ÎÏ¢·ë¶ÈÀÓÍ½ÁÛ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ºÇ½ªÍø±×¤ò3²¯9000Ëü±ß¤«¤é4²¯1000Ëü±ß¡ÊÁ°´üÈæ2.2¡óÁý¡Ë¤Ø¾åÊý½¤Àµ¤·¸º±×Í½ÁÛ¤«¤é°ìÅ¾¤·¤ÆºÇ½ªÁý±×Í½ÁÛ¤È¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¹¥ºàÎÁ»ë¤µ¤ì¤¿¡£À¸À®AI¥¢¥×¥ê¥±ー¥·¥ç¥ó³«È¯¤Ê¤É¤Î¤¿¤á¤ÎÄ´ºº¸¦µæÈñ¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢»î¸³¸¦µæÈñ¤Ë·¸¤ëË¡¿ÍÀÇ³Û¹µ½üÀ©ÅÙ¤¬Å¬ÍÑ¤µ¤ì¤ë¸«¹þ¤ß¤È¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤¬Í×°ø¡£¤Ê¤ª¡¢Çä¾å¹â103²¯±ß¡ÊÁ°´üÈæ6.3¡óÁý¡Ë¡¢±Ä¶ÈÍø±×6²¯3000Ëü±ß¡ÊÆ±18.7¡óÁý¡Ë¤Ï½¾Íè¸«ÄÌ¤·¤ò¿ø¤¨ÃÖ¤¤¤¿¡£
¢£¥¹¥¯¥ê¥ó <7735> ¡¡13,100±ß¡¡(+280±ß¡¢+2.2¡ó)
¡¡£Ó£Ã£Ò£Å£Å£Î¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹ <7735> [Åì¾Ú£Ð]¤¬5Æü¤Ö¤êÈ¿È¯¡£Æ±¼Ò¤Ï16Æü¤Ë¡ÖIR Day 2025¡×¤ò³«ºÅ¡£À®Ä¹ÀïÎ¬¤äÈ¾Æ³ÂÎÀ½Â¤¹©Äø¤Ç¤ÎÀö¾ôµ»½Ñ¤ÎÆ°¸þ¤Ê¤É¤Ë´Ø¤¹¤ëÀâÌÀ»ñÎÁ¤ò¥Ûー¥à¥Úー¥¸¤Ç¸ø³«¤·¡¢Ä¹´ü¤ÎÀ®Ä¹¤Ë¸þ¤±¤Æ·Ð±Ä´ðÈ×¤Î¶¯²½¤ËÎ×¤àÊý¿Ë¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢¥Ç¥Ð¥¤¥¹¥¢ー¥¥Æ¥¯¥Á¥ãー¤ÎÊÑ²½¤ËÈ¼¤¤¡ÖÈùºÙ²½¤ÈÅ½¹ç¡×¤¬º£¸å¤Î¼çÎ®¤Ë¤Ê¤ë¤ÈÁÛÄê¡£DRAM¤äNAND¤Ø¤Î¥í¥¸¥Ã¥¯µ»½Ñ¤ÎÅ¸³«¤ä3¼¡¸µ½¸ÀÑ²½¤Ë¤è¤ê¡¢Àö¾ôµ¡²ñ¤¬ÁýÂç¤¹¤ë¤ÈÍ½Â¬¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥â¥ë¥¬¥ó¡¦¥¹¥¿¥ó¥ìー£Í£Õ£Æ£Ç¾Ú·ô¤ÏÀö¾ôÁõÃÖ¤ÎÅ¬ÍÑ¥×¥í¥»¥¹¤¬ÂçÉý¤ËÁý²Ã¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¸«ÄÌ¤·¤¬¼¨¤µ¤ì¹¥°õ¾Ý¤À¤È»ØÅ¦¡£ÌÜÉ¸³ô²Á¤ò½¾Íè¤Î1Ëü5500±ß¤«¤é1Ëü6200±ß¤ËÁý³Û½¤Àµ¤·¤¿¡£Åê»ñÈ½ÃÇ¤Ï¡Ö¥ªー¥Ðー¥¦¥§ー¥È¡×¤ò·ÑÂ³¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¢¨17Æü¤Î¾å¾ºÎ¨¤¬Âç¤¤«¤Ã¤¿ÌÃÊÁ¤ò³ô²ÁÊÑÆ°Í×°ø¤È¤Ê¤Ã¤¿ºàÎÁ¤È¤È¤â¤ËÈ´¿è¡£
³ôÃµ¥Ë¥åー¥¹