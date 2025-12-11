12月31日（水）18:00〜23:30 日本テレビ系で生放送「ヒロミの大晦日リホーム」。ヒロミがDIYのテクニックで様々なお悩みを解決していく「ヒロミリホーム」。2025年の大晦日に生放送で史上最大規模リフォームに取り組む！

今回、ヒロミが解決するのは、未来の横綱を夢見る子どもたちの相撲クラブ。現在10名の子どもたちが在籍しているというこのクラブ。実は問題が山積み…台風による強風でテント屋根が壊れてしまい土俵で練習できない、築100年以上の古民家を子どもたちが快適に過ごせるようリフォームしたい、練習に励む子どもたちのためにシャワーを作ってあげたい、など多くのお悩みが。

難題だらけの相撲部屋のリフォームも少しずつ進んでいた12月上旬、いよいよ子どもたちの練習場・土俵作りに着手。そこに、助っ人としてやってきたのはSUPER EIGHTの横山裕。今年の「24時間テレビ」でチャリティーランナーを務めた横山は、本番前にヒロミに相談に乗ってもらっていたという（※ヒロミは2023年のチャリティーランナー）。

その恩返しをしたい！という気持ちから、今回助っ人を買って出た横山。工事現場でアルバイト経験のある横山だが、土俵作りはもちろん初めて。大量の土を運び土俵の形に作り上げるのに悪戦苦闘！阿武松部屋の力士も参戦し少しずつ形になって行くのだが…。

果たして、子どもたちが喜ぶ土俵は完成するのか!? その模様は大晦日の生放送でお披露目！さらに、助っ人も続々参戦。果たして誰がやってくるのか？お楽しみに！

■横山裕 コメント

ヒロミさんには、もう本当に子どもの頃からお世話になっていて

2025年の24時間TVのマラソンでも応援メッセージとかも頂いたので

今回ヒロミさんが大変なことやっているって聞いて、僕にできる事があれば！

とお手伝いさせて頂きました。

現場仕事って、久々やったんですけど、なんか気持ち良かったです！

なんか、いい〜汗かいたし、めっちゃ夜ぐっすり眠れたし、

ホンマに「生きてるってこういう事やな」と思いましたね。

また、こういう機会があれば、行きたいなぁと思いました。

純粋になんかヒロミさんがホンマに親方に見えて、懐かしかったです。

ああいう親方が居て、怒られへんように動こうとするのが楽しかったんですよね。

作った土俵で未来のスーパースターが現れるかもしれへんと思ったら、

俺も参加しました！って、むちゃくちゃ自慢したいなぁと思うし、

あの土俵で子どもたちには強くなって欲しいなって思います！

■出演者：ヒロミ ほか

■SPゲスト：横山裕、阿武松部屋の力士の皆さん ほか

■公式X：@hachioujirihome

■公式TikTok：@hachioujirihome