¡¡µð¿Í¡¦´ßÅÄ¹ÔÎÑÊá¼ê¡Ê29¡Ë¤¬Íèµ¨¤«¤é¼ç¾¤Ë½¢Ç¤¤¹¤ë¤³¤È¤¬17Æü¡¢·è¤Þ¤Ã¤¿¡£20Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¼ç¾À©¤òÇÑ»ß¤·¤¿¥Á¡¼¥à¤Ïº£µ¨¡¢¥ê¡¼¥°3°Ì¤Ë½ª¤ï¤êCS¤â2Ï¢ÇÔ¤ÇÇÔÂà¡£°¤Éô¿µÇ·½õ´ÆÆÄ¡Ê46¡Ë°ÊÍè¤È¤Ê¤ëÊá¼ê¤Î¼ç¾¤Ç´¬¤ÊÖ¤·¤ò¿Þ¤ë¡£º£µ¨ÅÓÃæ¤«¤é5ÈÖ¤ËÄêÃå¤·¤¿Íèµ¨¤ÎÀµÊá¼ê¸õÊä¤¬¡¢Âè21Âå¼ç¾¤È¤·¤Æ¤±¤ó°ú¤¹¤ë¡£
¡¡Ì¾¼Â¤È¤â¤Ë¿·¤¿¤Ê¥Á¡¼¥à¥ê¡¼¥À¡¼¤Ø¡£°¤Éô´ÆÆÄ¤Ï¡¢½ÅÀÕ¤òÊ¬¤«¤Ã¤¿¾å¤Ç¼ç¾¤òÂ÷¤·¤¿¡£ÅÅÏÃ¤ÇÄ¾ÀÜÅÁ¤¨¤é¤ì¤¿¤È¤¤¤¦´ßÅÄ¤Ï¡Ö¿È¤¬°ú¤Äù¤Þ¤ë»×¤¤¡£¡È»×¤¤ÀÚ¤Ã¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ì¡É¤È¸À¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢È¯¸À¤È¤«¤â¤É¤ó¤É¤ó¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤ÈÉ½¾ð¤ò°ú¤Äù¤á¤¿¡£
¡¡¥ì¥®¥å¥é¡¼¤¬³ÎÌó¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤Î©¾ì¤Ç¤Î»ØÌ¾¡£¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤«¤éFA¤Ç²ÃÆþ¤·¡¢Íèµ¨¤¬µð¿Í2Ç¯ÌÜ¤È¤Ê¤ë¹ÃÈå¤ä¡¢¾®ÎÓ¡¢Âç¾ë¡¢»³À¥¤È¤¤¤Ã¤¿Êá¼ê¿Ø¤ÎÃæ¤Ç¡¢¥¹¥¿¥á¥ó¥Þ¥¹¥¯¤ò¾¡¤Á¼è¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤Ç¤â°¤Éô´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¹ÃÈå¤â¤¤¤ë¤±¤É¥Á¡¼¥à¤ò°ú¤ÃÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡£¤É¤Ã¤Á¤ò»È¤ª¤¦¤«Çº¤Þ¤»¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È´üÂÔ¤ò¹þ¤á¤ë¡£
¡¡º£µ¨¤ÎÈ¿¾Ê¤òÀ¸¤«¤¹¡£¡ÖÁ´°÷¤¬¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤Î¤Ä¤â¤ê¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¼ç¾À©ÅÙ¤òÇÑ»ß¤·¤ÆÎ×¤ó¤À¤¬¡¢¥ê¡¼¥°Ï¢ÇÆ¤òÆ¨¤·3°Ì¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¡£»Ø´ø´±¤Ï¡ÖÁª¼êÆ±»Î¤Ç²¿¤«ÏÃ¤¹¤Ã¤Æ¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤éÍýÁÛ¡£¤½¤¦¤¤¤¦¤¿¤á¤Î¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤òÃÖ¤¯¤Î¤ÏÉ¬Í×¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¡×¡£°Õ¸«¸ò´¹¤Ç¤¤ëÁÈ¿¥¤Å¤¯¤ê¤È¡¢¼ã¼êÃæ¿´¤Î¥Á¡¼¥à¤Î°ú¤Äù¤áÌò¤òÂ÷¤·¤¿¡£
¡¡´ßÅÄ¤Ïº£µ¨¡¢¹ÃÈå¤Î²ÃÆþ¤Ç½øÈ×¤Ï¥Ù¥ó¥Á¤ò²¹¤á¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¥Á¡¼¥à¤ÎÊá¼ê¤ÇºÇÂ¿¤Î87»î¹ç¤Ç8ËÜÎÝÂÇ¡¢39ÂÇÅÀ¡¢ÂÇÎ¨¡¦293¤È¹¶¼é¤Ç·ç¤«¤»¤Ê¤¤Â¸ºß¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£ÍèÇ¯3·î¤ÎWBC¤ÎÆüËÜÂåÉ½¸õÊä¤Ë¤âµó¤¬¤ë¤Ê¤É¡¢ÈôÌö¤Î°ìÇ¯¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£±¦ÂÇ¤Á¡¢µ¾ÂÇ¡¢¥Á¡¼¥àÂÇ·â¤Ê¤É¡¢¼«¸Êµ¾À·¤Ç¤¤ë¥×¥ì¡¼¥¹¥¿¥¤¥ë¤â¼ç¾¸þ¤¤À¡£
¡¡´ßÅÄ¤Ï¼«¿È¤¬ÂÇ¤Ã¤¿¾¡Íø¤è¤ê¤â¡¢ºÇ¸å¤Þ¤Ç¥Þ¥¹¥¯¤ò¤«¤Ö¤Ã¤¿¾¡Íø¤ò¹¥¤àÀ¸¿è¤ÎÊá¼ê¡£±ß¿ØÈÖÄ¹¤Ç¤âÃÎ¤é¤ì¤ëÃË¤¬¡¢2Ç¯¤Ö¤ê¤ËÉü³è¤¹¤ë¼ç¾¤È¤·¤Æ¥Á¡¼¥à¤Î¾ï¾¡¥à¡¼¥É¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£¡Ê¾®Ìî»û¡¡Âç¡Ë