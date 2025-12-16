阪神から自由契約となり、ＤｅＮＡと契約合意間近のジョン・デュプランティエ投手（３１）が１６日（日本時間１７日）、Ｖ旅行に合流した。約２カ月ぶりにチームメートやスタッフと再会。笑顔で旧交を温めると、ラストメッセージを送った。

「みんなと会えて興奮したよ。シーズンを戦った仲間だし、仲のいい友達でもある。みんな子どもがいたので、いろんな姿を見られて楽しいね」

アロハシャツ姿でパーティーに現れたデュプランティエは、最初に及川とハグ。選手や関係者と記念撮影を行い、村上の乾杯のあいさつではヤジを飛ばして盛り上げる。報道陣から取材されている様子を、大山からちゃかされる場面もあった。

来日１年目の今季は１５試合に登板し、６勝３敗、防御率１・３９。今月上旬に保留選手名簿から外れ、阪神は残留交渉から撤退を宣言。ソフトバンク入りが有力視されていたが、急転ＤｅＮＡ入りが確実であることが前日に明らかになっていた。

阪神のイベントに参加するのは最後となるが、感傷ムードはなし。「日本球界のどこにいくか分からないけど、これからもいち友達として会えてたらいい。さみしいと思うのではなく、みんなにまた会えてうれしいという気持ちが強いね」。ライバルチームに移っても、関係性は変わらない。虎Ｖ戦士の一員として、常夏の島を満喫する。