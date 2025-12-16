タレントのウエンツ瑛士（40）が17日に放送された日本テレビ系「上田と女が吠える夜」2時間SP（後9・00）に出演。リモート中に女性と話している際に「カッコいい」と思っている行動を明かすも女性陣からは不評だった。

「令和の婚活に吠える夜」のゲストとして出演したウエンツ。街頭インタビューで「婚活事情」について聞かれた女性がZoomでお見合いをする機会があったが、開始早々に男性がタバコを吸い始めて「凄い失礼な方だな」と答えている場面があった。

VTR後、ウエンツはお見合い開始早々にタバコを吸った男性について「ちょっと気持ち分かると思った」とした。その理由は「一定数女性の中でタバコを吸ってる姿をカッコいいと思う人がいるんですよ。それを意識してると思うんです」と語った。だが、須田亜香里は「えぇー」と否定するリアクションだった。

ウエンツは続けて「僕もちょっと分かるのは…忙しくしてるやつカッコいいみたいなのあるじゃないですか」とし「Zoomで女性としゃべった時に、全然誰もいないんですけど“そうそう。それやっておいて”って挟みます」と、会話の途中で忙しいフリをすると明かした。この行動に女性陣たちは「ダッサ」「ダッセ」と指摘して苦笑いしていた。