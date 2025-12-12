「ボクシング・ＷＢＡ・ＷＢＯ世界ライトフライ級王座統一戦」（１７日、両国国技館）

世界ライトフライ級２団体王座統一戦は、ＷＢＡ王者の高見亨介（２３）＝帝拳＝が、ＷＢＯ王者のレネ・サンティアゴ（プエルトリコ）に１−２の判定で敗れ、王座から陥落した。

無情のコールはサンティアゴだった。判定１−２。高見はプロ１１戦目で初黒星を喫した。初防衛戦で帝拳ジム初となる統一王者の夢が散り「素直に悔しい。練習してきた通りだったが、倒しきらないとダメ。やりにくさはなかった」と冷静に振り返った。

試合巧者なサンティアゴに苦しんだ。左右のボディーを軸に展開をつくったが、相手のジャブ、カウンターに勢いをそがれ、要所でポイントを奪われた。判定を「ビックリしたが、納得もした。分かりやすく効かせないと」と受け止めた。

幼稚園の年長でキックボクシングを始めた。ジュニア時代から岩田翔吉、那須川天心、総合格闘家の平本蓮とは顔見知り。同門の天心は１１月に井上拓真（大橋）に敗れ、ＷＢＣ世界バンタム級王座獲得に失敗した。３月にサンティアゴに敗れて王座を失った岩田と対策を練り、二人の無念を晴らす覚悟だった。「予想外の動きはなかった」と言うものの、結果にはつながらなかった。

接戦を落とした現実は重いが、本田明彦会長から「うちで一番生意気」と評される“帝拳の秘蔵っ子”は、前だけを見据える。判定への不満とともに再戦を望む陣営に対し、高見は「もうライトフライではやらない。やるならフライ級で」と階級変更を明言。この初黒星を「序盤から攻めきる体力、パワーをつけたい」と糧にするつもりだ。

◇高見 亨介（たかみ・きょうすけ）２００２年４月５日、東京都新宿区出身。１９年に東京・目黒日大高で全国高校総体ライトフライ級優勝。２２年７月プロデビュー。２５年４月に日本ライトフライ級王座、同年７月にＷＢＡ世界ライトフライ級王座獲得。身長１６７センチの右ボクサーファイター。