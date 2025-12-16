アンガールズ山根、“ドンキ”で買ったキットで作った「かなり本格的」お手軽自家製タコスを紹介「めっちゃ美味しそう〜」「山根パパさすが」「美味しいと聞いたら試さない手はない」
お笑いコンビ・アンガールズの山根良顕（49）が16日、自身のインスタグラムを更新。自家製のタコスを紹介した。
【写真】「めっちゃ美味しそう〜」アンガールズ山根が「かなり本格的」と紹介したお手軽自家製タコス
山根は「タコス作ったー 野菜切って肉を付属のシーズニングをかけて焼いただけでかなり本格的！ #oldelpaso #tacothekit ドンキにあるやつ！美味かったよ！」とつづり、おいしそうな完成品と用意した食材の写真などをアップした。
この投稿にファンからは「めっちゃ美味しそう〜」「タコスキット、前に見かけて気になってました 美味しいと聞いたら試さない手はない 私も今度作ってみます」「今度真似してみよ！」「良いこと聞きました、教えて下さってありがとうございます」「パクチー入れたら絶品でした」「山根パパさすがです」などのコメントが寄せられている。
