今年のプロスポーツ界で活躍した選手や団体を表彰する「第５５回日本プロスポーツ大賞」が１７日に発表され、米大リーグのワールドシリーズでＭＶＰに輝いたドジャース・山本由伸投手（２７）が初めて大賞に選ばれた。今季フル回転した右腕は、出場の見通しとなっている来年３月のワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）出場について前向きな姿勢を見せ、「またあの大会でプレーできれば一番いい」と意欲を口にした。

世界を席巻した“時の人”に、また新たな栄誉が加わった。「日本プロスポーツ大賞」を受賞した山本は、「この賞の名に恥じぬよう全力を尽くしてまた頑張っていきたい」と感激の面持ちで語った。

プロ野球選手の大賞受賞は、１８年・大谷翔平（当時エンゼルス）以来。大谷はドジャースや世界一に輝いた２３年ＷＢＣ日本代表での同僚。来年３月開催のＷＢＣに出場する見通しの山本は「まだ決まったことは全く何もない」としたが、「前回大会もすごくいい大会になりました。選手としてすごく喜びを感じた。またあの大会でプレーできれば一番いいなと思います」と前向きな姿勢を見せた。

メジャー２年目の今季は１２勝８敗、防御率２・４９で先発ローテの柱として奮闘。ワールドシリーズでは第６戦で先発し、第７戦にリリーフ登板する大車輪の働きで３勝を挙げ、ＭＶＰに輝いた。

その疲労が心配されるが「球団行事も終わった。１１月はゆっくり過ごせました。練習も無事再開できて頑張っています」と明かす。その上で「今シーズンもたくさん投げたので、いつも通り調子がうまく上がっていくなら、（ＷＢＣで）プレーできると思います」と意欲を示した。

「毎年、自分の中の最高のシーズンを更新していけたら」。“世界一”の投手が国際大会でも侍投手陣をけん引する。