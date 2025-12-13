『芸能人格付けチェック！』2026年正月SP放送決定！ 個人81連勝中・GACKT、記録の行方は？
『芸能人格付けチェック！2026お正月スペシャル』（ABCテレビ・テレビ朝日系）が、2026年1月1日17時より放送されることが決定した。個人81連勝中のGACKTが今回も参戦するほか、田村淳、FRUITS ZIPPERが初参戦。さらに、1月期の新ドラマから大地真央、竹内涼真、伊野尾慧らも出演する。
【写真】今年の『格付けチェック』も豪華芸能人がずらり！
本番組は、一流芸能人たちがチームを組み、味覚や音感など6つのジャンルの格付けチェックを受け、間違えるたびに一流→普通→二流→三流→そっくりさん、そして最後には“映す価値無し（画面から消滅）”と、ランクがどんどんダウンしていく格付けバラエティだ。司会を務めるのは浜田雅功。
今回も、前人未踏となる個人81連勝中の絶対王者・GACKTが参戦。「ワイン」「殺陣」「弦楽八重奏」「ミシュランシェフ」などのチェックを行う。はたしてGACKTは個人連勝記録を伸ばすことができるのか！? GACKTのチームメイトは、当日番組内で発表される。
他のチームにも一流芸能人が大集結。天童よしみ、二階堂高嗣（Kis‐My‐Ft2）、田村淳、バッテリィズ、FRUITS ZIPPERらが初参戦する。
また、1月スタートのドラマから、『おコメの女−国税局資料調査課・雑国室−』の大地真央、『再会〜silent truth〜』の竹内涼真がチームに参加。さらに『50分間の恋人』から伊野尾慧（Hey！ Say！ JUMP）、木村多江、高橋光臣が登場する。
過去に「映す価値なし」となり画面から消える屈辱を味わった上沼恵美子、郷ひろみ、伊野尾慧らはリベンジを誓う。また、過去に一流芸能人となった郷ひろみ、倖田來未、大地真央は、今回も一流をキープできるのか。
スタジオにどよめきが起きたのが、3つ目のチェック「弦楽八重奏」。八重奏を奏でる8本の楽器（ヴァイオリン4本、ヴィオラ2本、チェロ2本）の総額は、なんと102億4千万円。これまでの番組最高額だった2025年の79億5千万円を上回る。一方、不正解は総額1000万円だ。
竹内は「総額102億円の音が聴けるんですよね。何か楽しくなってきちゃった」とポジティブなコメント。今年デビュー15周年を迎えるKis‐My‐Ft2は「相当な差額じゃないですか、何か感じそう」と語る。
そんな中、GACKTが「俳優や芸人さんが間違えるのは仕方ないけど、ミュージシャンがこれを間違えると引退ですね」と話し、スタジオにはさらなる緊張が走った。
そして今回、芸能人たちにとって最大の試練となるのが、最終チェックの「しゃぶしゃぶ」だ。A5ランクの米沢牛を使った最高級のしゃぶしゃぶを見極める3択だが、正解以外の残り2つは、なんと豚肉とイノシシ肉。この「絶対ありえへん」のどちらを選んでも、その瞬間に、どのランクの芸能人も一発で消えてしまう。
このチェックには、2024年秋の最終チェック「うな重」で、浜田が作ったナマズ重を選んで消えた伊野尾慧や、2022年正月の最終チェック「牛肉」で豚肉を選び、不正解となった郷ひろみらが参戦する。
このほか、お正月恒例のワインチェックには、GACKTもおそらく飲んだことがない超貴重な高級ワインが登場。さらに、日本を代表する音楽家・久石譲が音楽監督を務めるプロの交響楽団の演奏を見極めるチェック「オーケストラ」や、浜田が“絶対アカンシェフ”として登場するチェック「ミシュランシェフ」などが、芸能人たちを苦しめる。果たして、最後まで画面に映っていられるのは、どのチームなのか。
『芸能人格付けチェック！2026お正月スペシャル』は、ABCテレビ・テレビ朝日系にて2026年1月1日17時放送。
