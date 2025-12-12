Adoが、自身も大ファンであるアニメ『ちびまる子ちゃん』オープニング主題歌「おどるポンポコリン」の歌唱を担当することを発表した。アニメ化35周年という節目の締めくくりに、12月28日の放送より変更になる。

B.B.クィーンズが歌ったオリジナル曲は、『ちびまる子ちゃん』とともに社会現象となるヒットを記録、その後はオープニング主題歌としてManaKana & 泉谷しげる、木村カエラ、E-girls、ゴールデンボンバーなど多くのアーティストによってカバーされてきたが、このたび6年８カ月ぶりに歌唱アーティストが変更され、歌い手・Adoが担当する。

ヒャダインによるオリジナルの「おどるポンポコリン」が持つ遊び心を継承したアレンジを楽しむかのように歌っている今回のカバーは、歴代のものとはひと味違う仕上がりになっているという。また、本楽曲とともに流れる新オープニング映像では、アニメ化されたAdoが登場。まる子をはじめ、おなじみのキャラクターたちとの共演にも注目してほしい。

©さくらプロダクション/日本アニメーション

なお、Adoが歌う「おどるポンポコリン」は12月29日0時より各配信サイトにて音源配信がスタートする。

◾️Ado コメント

私の大好きな「ちびまる子ちゃん」、しかも「おどるポンポコリン」を歌うことができて、本当に本当に嬉しい気持ちです。私は幼い頃から「ちびまる子ちゃん」を見てきたので、大人になった今、こうして「ちびまる子ちゃん」の「おどるポンポコリン」を歌うことができて本当に幸せでいっぱいです。

おどるポンポコリンを歌うにあたって、歌詞だったり、「ちびまる子ちゃん」という作品や、さくらももこさんの楽しげというか、まるちゃんのキャラクターの、まさにピーヒャラピーヒャラな感じを歌唱でそのまま表現できたらもっと面白いんじゃないかなと思って、「おどるポンポコリン」のB.B.クィーンズさんをリスペクトし、誰かにとっては、懐かしいなと思いながら聴いていただけるような、「おどるポンポコリン」になったんじゃないかなと思っています。

私は本当に「ちびまる子ちゃん」が大好きで、もう覚えてる回なんていっぱいありますが、まるちゃんが一人で海外に行ってプサディーと友達になる回も好きですし、あとは、チーチキンの回も大好きですし、「おとし玉」を「おとーむ」って書いちゃう回や、「おとし玉」を「おとーむ」って書いちゃう回や、はなわくんが、自分の執事に、「おとし玉」って書かせるなど、その流れも含めて好きですし…、本当に話せばきりがないほど…本当にいっぱいいっぱい、大好きな回があります。こうして自分がアニメのオープニングを歌わせていただけてとっても嬉しいです。

「ちびまる子ちゃん」のファンの皆さんも、さくらももこさんのファンの皆さんにとっても、私のファンの皆さんにとっても、懐かしくて楽しくて面白い、そんな「おどるポンポコリン」になっていたら嬉しいなと思っております！

◾️『ちびまる子ちゃん』 ▼放送日時

毎週（日） 18時〜18時30分放送 フジテレビほか ▼オープニング主題歌

「おどるポンポコリン」

作詞 さくらももこ

作曲 織田 哲郎

編曲 ヒャダイン

歌 Ado

（ユニバーサル ミュージック） ▼出演

まる子（声：菊池こころ）

お父さん（声：屋良有作）

お母さん（声：一龍斎貞友）

おじいちゃん（声：島田 敏）

おばあちゃん（声：佐々木優子）

お姉ちゃん（声：豊嶋真千子）

他 ▼スタッフ

原作：さくらももこ

脚本・制作協力：多田弘子（さくらプロダクション）

プロデューサー：竹枝義典（フジテレビ）、小黒凜々花（フジテレビ）、田中伸明（日本アニメーション）

監督：高木 淳（日本アニメーション）

制作：フジテレビ、日本アニメーション オフィシャルサイト：https://www.fujitv.co.jp/b_hp/maruko/

公式X：https://twitter.com/tweet_maruko ▼最新放送回 無料配信中

TVer：https://tver.jp/lp/series/sr6z4bxpf7

FOD：https://fod.fujitv.co.jp/s/genre/anime/ser5d40/

◾️＜Ado 5th Anniversary Exhibition “Adotomy”＞

特設サイト：https://sp.universal-music.co.jp/ado/exhibition-adotomy/ ◆東京

場所：西武渋谷店 モヴィーダ館6・7階（無印良品の上）=特設会場

期間：2026年1月18日（日）〜 2026年2月1日（日）

営業時間：11:00〜21:00

東京都渋谷区宇田川町21-1

・JR山手線 渋谷駅 ハチ公改札徒歩約3分

・東京メトロ 半蔵門線・副都心線地下通路（渋谷ちかみち）出口A6-Cから徒歩約1分

https://www.sogo-seibu.jp/shibuya ◆大阪

場所：なんばスカイオ７階コンベンションホール

期間：2026年2月12日（木）〜 2026年2月23日（月・祝）

営業時間：11:00〜21:00

大阪府大阪市中央区難波5丁目1-60

・南海なんば駅約 徒歩1分

・大阪メトロ御堂筋線なんば駅 約7分

https://www.nambaskyo-convention.com ◆入場チケット

・前売券

前売入場券：1,800円（税込）

グッズ付前売入場券：4,800円（税込） ▼グッズ内容

コレクションケース、 チケットキーホルダー、トレーディングカード、ピンバッジ2個セット

※東京会場、大阪会場にてグッズデザインが異なります。

※無くなり次第販売終了となります。

※グッズ付前売券のグッズは会場にて引換いたします。後日引き換えはお受けできませんので予めご了承ください。 ・当日券

入場券：2,300円（税込）

※当日会場窓口にて販売いたします。

※前売券が完売の場合は会場窓口での販売はございません。

※日時によっては、会場で当日券の販売がない可能性がございます。 ▼一般先着予約

受付期間：12月6日（土）12:00〜各入場日前日23:59まで

申込対象者：全てのお客様

申込上限枚数：1アカウントにつき各時間枠で2枚まで

■＜Ado STADIUM LIVE 2026＞（タイトルは後日発表） 2026年7月4日（土）神奈川・日産スタジアム

2026年7月5日（日）神奈川・日産スタジアム

開場 / 開演：16:00 / 18:00 ▼チケット

・有料会員サイト「Adoのドキドキ秘密基地」チケット二次先行受付

◆〜2025年12月22日（月）23:59 ローソンチケット(抽選)

https://ado-dokidokihimitsukichi-daigakuimo.com ・オフィシャルSNSチケット先行受付（S席・A席・B席・車椅子席のみ受付）

〜2025年12月23日（火）23:59 ローソンチケット(抽選)

https://x.com/ado_staff ▼チケット料金

VIP席￥30,000（消費税込み／VIPグッズ&特典付き）

SS席￥20,000（消費税込み／特典付き）

ファミリー席￥15,000（消費税込み／着席指定席）

S席￥15,000（消費税込み）

A席￥10,000（消費税込み）

A席（着席指定席）￥10,000（消費税込み）

B席￥7,000（消費税込み）

車椅子席\15,000（消費税込み）

＊3歳以上チケット必要／2歳以下入場不可

＊1申込につき4枚まで

＊ファミリー席限定 4枚まで

＊車椅子席は2枚まで ◆特定興行入場券 ※本公演は「チケット不正転売禁止法」の対象になります。

電子チケット限定・購入時同行者登録必須（入場時チケット分配必須）

※ファミリー席購入時お子様のみ分配不可チケット（親子揃った状態であれば同時入場可）