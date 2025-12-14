１７日放送の日本テレビ系「上田と女が吠える夜」（水曜・午後９時）に、女優の川島海荷（３１）と元フィギュアスケート選手でタレントの浅田舞（３７）が出演。そろってアナフィラキシーショックを起こした経験を明かした。

「前厄、本厄、後厄 厄年女が不運を大清算ＳＰ」とテーマにしたトークで、川島は「体調の変化を感じるんですよ」と告白。「２か月前にプロテインを飲んだらアナフィラキシーショック起こして。飲んだ２０分後くらいに、車を運転してたんですけど、目がかゆくなって、くしゃみが１０秒に１回くらい出るようになって、顔がボコボコに腫れ上がって、救急車で運ばれて」と明かした。

「いつも飲んでたプロテインだったんですよ。１〜２年飲んでる大好きなプロテインだったので、本当にショックでした」と話した。

すると、浅田も「私も去年、本厄だった時に同じように体調不良で、夕飯に食べたサバでアナフィラキシーショックを起こしちゃって」とと告白。「全身にじんましんで、深夜に救急病院に行って、そのまま３日間入院しました」と話した。

さらに「無事退院して１週間後にインフルエンザにかかちゃって。救急病院に行ったら先生が同じ先生で、顔見知りになっちゃいました」と語り、厄年の怖さを身をもって感じたエピソードを伝えた。