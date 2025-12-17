トヨタ自動車株式会社は、2026年1月開催の「東京オートサロン2026」にTOYOTA GAZOO Racing（TGR）として出展し、新フラッグシップモデル「GR GT」「GR GT3」を一般初公開する。

同社ブースでは、両車の実車展示に加え、V8ツインターボエンジンのカットモデルや開発中のGRヤリス特別仕様車も披露予定。さらに、TGR公式アプリ「GR app」のリニューアル、ヘリテージパーツや新パーツの展示、モリゾウ（豊田章男会長）らによるトークショーやデモランも実施される予定だ。

TOYOTA GAZOO Racing（以下TGR）は、2026年1月9日（金）から11日（日）の3日間、幕張メッセ（千葉県）で開催される東京オートサロン2026＊1に出展します。今回のTGRブースでは、新たなフラッグシップモデル、GR GTとGR GT3をはじめ、車両やパーツなどを展示します。ダイハツ工業株式会社、株式会社豊田自動織機などとともに北ホールに出展し、トヨタグループ一丸となって東京オートサロン2026を盛り上げます。

報道関係者向けに1月9日（金）9時30分より行うプレスカンファレンスには、マスタードライバーのモリゾウこと会長の豊田 章男が登壇予定です。このプレスカンファレンスの模様は一般のお客様向けにライブ配信＊2を行う予定です。

本年12月5日（金）にワールドプレミアを実施したGR GT、GR GT3は、この東京オートサロン2026の出展においてお客様に初公開となります。会期中の1月10日（土）には2台のデモランも実施予定です。

このほか、会期中には様々な出演者によるトークショーや、デモランを行う予定です。出展内容やトークショー、デモランなどの詳細情報は以下特設サイトおよびTGRの公式SNSにおいて順次公開いたします。

URL ： https://toyotagazooracing.com/jp/eventexhibition/tokyoautosalon/

展示車両

今年のTGRブースには、TGRの新たなフラッグシップモデル、GR GTとGR GT3を展示します。会場ではこれらの車両に加え、GR GT、GR GT3においてトヨタ初採用となるオールアルミニウム骨格、4L V8ツインターボエンジンのカットモデルを間近で、詳細にご覧いただける展示を予定しております。また、現在開発中のGRヤリス 特別仕様車「GR Yaris MORIZO RR」、「GR Yaris Sébastien Ogier 9x World Champion Edition」＊3などのコンセプトモデルを含む、複数の車両を展示いたします。

出展・イベント内容

グッズ ： GR GT関連グッズほか、東京オートサロンから新発売のグッズを複数ご用意

会場内に設けたグッズストアにて、TGR公式グッズの販売を行います。放映中のTVCM『THE OVERTAKE』をモチーフとした、TOYOTA 2000GT、Lexus LFA、GR GTの1/43スケールモデルカー3台セット、GR GT3の1/43スケールモデルカー。アイウェアブランド・OAKLEY（アメリカ）とコラボレーションしたサングラス、アパレルブランド・NEW ERA（アメリカ）との新作コラボレーショングッズなど、東京オートサロンにおいて新発売となるグッズを複数ご用意いたします。

TGRは、現在お客様にご利用いただいているTGR公式アプリ「GR Passport」を、「GR app」にリニューアルいたします。東京オートサロンの開催期間中の1月9日（金）よりダウンロードいただける予定です。「GR app」は、GRオーナーのカーライフをサポートし、さらにGRを好きになっていただけるよう、新たな機能を多数搭載しています。具体的には、お客様の愛車をアプリ内のガレージで楽しめる「Home Garage」機能や、車両・パーツの購入、イベントへの参加を通じてランクを上げ、さまざまな特典と交換できるシステム、新車の抽選販売へのご応募など、既存の「GR Passport」の機能に加え、お客様のカーライフをさまざまな場面で盛り上げます。詳細は今後順次公開予定です

GRヘリテージパーツからは、A80スープラ用ダッシュボードの試作品を参考展示予定です。会場ではこの部品を、販売中のメーター周辺のパネル復刻部品と組み合わせて展示いたします。そのほか、2026年5月発売予定のAE86用4A-GEエンジンのシリンダーヘッド／シリンダーブロックをはじめ、2026年に発売を予定しているA70、80スープラ、ランドクルーザー用の復刻部品を複数出展する予定です。

GRパーツ ： サーキットモードを拡張した「GR PERFORMANCE SOFTWARE」を展示

GRパーツからは、販売中の一部車種に搭載されているサーキットモードの機能を拡張し、より多くのシチュエーションで愛車のポテンシャルを引き出した走りをお楽しみいただける新商品、「GR PERFORMANCE SOFTWARE」を体感できる展示を予定しております。そのほか、今後発売予定のGRパーツや、開発中の参考展示など多数のパーツを出展する予定です。

トークショー・デモラン ： GR GT、GR GT3、およびラリー車両の走行を予定

トークショーではモリゾウや国内外で活躍するTGRドライバーたちが出演するさまざまな企画を予定しています。屋外会場では、GR GT、GR GT3、およびラリー車両を用いたデモランを予定しております。GR GTとGR GT3の走行は、東京オートサロンにおいて世界初公開＊4となります＊5。

*1 東京オートサロン2026の概要・詳細はこちらをご覧ください https://www.tokyoautosalon.jp/2026/

*2 ライブ配信はこちらよりご覧ください https://www.youtube.com/live/RF08Fnf-gx4

*3 開発中の車両につき車名は変更となる可能性があります

*4 プロモーション映像を除く

*5 すべての展示内容は予告なく変更となる可能性があります

