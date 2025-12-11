巨人・阿部慎之助監督（４６）が１７日、来季は２年ぶりに主将制度を復活させることを明かし、第２１代主将に岸田行倫捕手（２９）の就任が決定した。２０年ぶりに主将制を廃止して臨んだ今季は屈辱の３位に沈んだが、Ｖ奪回へ新リーダーを中心に結束力を高める構えだ。

阿部監督は今季を振り返り「（シーズン中に）選手同士で話すようになるのが理想。そのためのキャプテンを置くのは必要かなと思った」と説明。まとめ役として白羽の矢が立ったのが岸田だ。

今季は５月からスタメンマスクの機会を増やして打率・２９３、８本塁打と活躍。盗塁阻止率・４１９と守備でも貢献した。阿部監督以来となる捕手での主将。指揮官も「チームを引っ張っていってほしい。甲斐とレギュラー争いをしてもらいたい」と期待した。

１５日に阿部監督から電話で通達を受け、この日のジャイアンツ球場での練習後に「気が引き締まる。しっかりやらないといけないという思いがより強くなっている」と話した岸田主将。「チームがいい方向を向くように、勝てるように、できることをやっていきたい」と所信表明を行った。