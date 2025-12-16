◇WBA世界バンタム級タイトルマッチ12回戦 〇正規王者・堤聖也 判定 暫定王者ノニト・ドネア●（2025年12月17日 両国国技館）

ボクシングのトリプル世界戦が行われ、WBAバンタム級団体内王座統一戦は正規王者の堤聖也（29＝角海老宝石）が、世界5階級制覇の実績を持つ暫定王者のノニト・ドネア（43＝フィリピン）に2―1の判定で勝ち、王座統一を果たした。

暫定王者のドネアは4回には強烈な右フック、右アッパーで堤をKO寸前まで追い込みながら終盤でよもやの失速。ひっくり返されての判定負けに終わった。

右目上を切り、包帯を巻いて会見にきたドネアは「全てを出し切って戦った。勝ってもおかしくない試合だった。堤王者におめでとうと言いたい」と脱帽。右の拳を見せながら「4本の指の血豆がつぶれた。それだけ凄い試合だったが、彼は倒れなかった。タフな相手だった」と堤を称えた。

判定結果については「ジャッジが堤に大差をつけていた。自分のジャブもいいのが当たっていたが、今日のリスペクトはなかった」と注文をつけた。世界5階級制覇の実績を持つ、43歳の伝説的ボクサー。去就は「家族や子供たちと過ごして、今はリラックスしたいと思う」と明言は避けた。