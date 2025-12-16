ÆüËÜ¥Ï¥à¡¦µÈÅÄ¡¡¸½¥É¥é²ÃÆþ¤ÎµÆÃÏ¤È¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼ºÆ·ëÀ®Ç®Ë¾¡¡¶Í°þ²£ÉÍÂç¤ÇÆ±Î½¡¡¥Ñ¥¤¥×Ìò¤ËÌ¾¾è¤ê
¡¡ÆüËÜ¥Ï¥à¡¦µÈÅÄ¸¸ãÊá¼ê¡Ê£²£´¡Ë¤¬£±£·Æü¡¢¸½Ìò¥É¥é¥Õ¥È¤Çµð¿Í¤«¤é²ÃÆþ¤·¤¿µÆÃÏÂçµ©Åê¼ê¡Ê£²£¶¡Ë¤È¤Î¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼ºÆ·ëÀ®¤òË¾¤ó¤À¡£¶Í°þ²£ÉÍÂç¤Ç£±Ç¯ÀèÇÚ¤Î±¦ÏÓ¤Ë¤Ï¡¢¼«¿È¤¬Âç³Ø£²Ç¯»þ¤Ë¥Õ¥©¡¼¥¯¤Î½¬ÆÀ¤ò¿Ê¸À¤·¤¿´ÖÊÁ¡£¼ÂÎÏ¤òÈ©¤ÇÃÎ¤ê¡¢º£µ¨¤â£²·³¤ÇÂÐÀï¤·¤¿¤À¤±¤Ë¡ÖÁÀ¤Ã¤Æ»°¿¶¤ò¼è¤ì¤ë¡£¤¹¤°£±·³¤Ç¾¡¤Á¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤ËÆþ¤ì¤ëµå¡×¤ÈÂÀ¸ÝÈ½¤ò²¡¤·¤¿¡£
¡¡¼«¿È¤âºò¥ª¥Õ¤Ë¸½Ìò¥É¥é¥Õ¥È¤Ç¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤«¤é²ÃÆþ¡£¥×¥í½é¥¢¡¼¥Á¤ò´Þ¤à£´ËÜÎÝÂÇ¤òÊü¤Á¡¢¿·Å·ÃÏ¤ÇÂ¸ºß´¶¤ò¼¨¤·¤¿¡£º£ÅÙ¤ÏÀèÇÚ¤â¥Á¡¼¥à¤ËÁá¤¯ÍÏ¤±¹þ¤á¤ë¤è¤¦¤Ë¡ÖÏÃ¤·¤ä¤¹¤¤¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡×¤È¥Ñ¥¤¥×Ìò¤ËÌ¾¾è¤ê¡£¤¹¤Ç¤ËÀè¾è¤ê¼«¼ç¥È¥ì¤Ê¤É¤ÎÎ®¤ì¤âÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡¡Ö¥×¥í¤ÇÁÈ¤á¤¿¤é¡¢Âç³Ø¤Î´ÆÆÄ¤â´î¤Ö¤È»×¤¦¡£³Ú¤·¤ß¤À¤·¡¢µå¤ò¼õ¤±¤¿¤¤¡×¡£¼«Ëý¤ÎÂÇÎÏ¤Ë²Ã¤¨¡¢µìÃÎ¤Î±¦ÏÓ¤ÎÎÏ¤â°ú¤½Ð¤·¡¢£±·³ÄêÃå¤Ø¥¢¥Ô¡¼¥ë¤¹¤ë¡£