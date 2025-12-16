◇WBA世界バンタム級タイトルマッチ12回戦 〇正規王者・堤聖也 判定 暫定王者ノニト・ドネア●（2025年12月17日 両国国技館）

ボクシングのトリプル世界戦が行われ、WBAバンタム級団体内王座統一戦は正規王者の堤聖也（29＝角海老宝石）が、世界5階級制覇の実績を持つ暫定王者のノニト・ドネア（43＝フィリピン）に2―1の判定で勝ち、王座統一を果たした。王座防衛は2度目。

またも激闘を演じた堤は、リング上で「終わってみれば楽しかった気もします」と笑顔を見せた。「ギリギリでした。ドネア選手、めちゃくちゃ強かったです」。採点は2―1のスプリット・デシジョン。大きな劣勢からの逆転劇だった。

序盤は「僕自身の反応もいいし、パンチも見えていた」と言う。だが、4回に右アッパーをまともにもらい、大きくよろけた。「想定していたけど、バチッと強いのがきた」。ダメージが残る5回も何とかしのいだが、鼻骨が折れてしまった。

「仕方ない。目を切るときもそうだけど、気にしても」。ここから「激闘モード」に入った。前進し、逆に攻め込んだ。終盤にはドネアをダウン寸前に追い込んだ。

今年2月、比嘉大吾とダウンの応酬の末に引き分け、初防衛を果たした。直後に長年の激闘で痛めた両目の角膜を手術。「不安はなくなった」が、リング外では想定外の動きが続いた。

堤が休養王者だった間に、アントニオ・バルガスが正規王者に。だが、対戦するはずだったバルガスは、母の急死を理由に休養した。暫定王者ドネアとの団体内統一戦が決まったのは、試合約2カ月前だった。

「ドネアとやんの？」。51戦のキャリアを持つ、5階級制覇のレジェンド。戦術も一から練り直した。2、3度のダウンも想定し、「倒されたら、倒し返せばいい」と話した。その通りの逆転劇を見せて「今まで殴られてきた経験が生きた」。WBA王座を獲った井上拓真戦、比嘉との初防衛戦で「激闘」をくぐり抜けてきた経験は、ドネアより上だった。

次戦は、休養中の前王者バルガスとの対戦が有力だが、堤は大みそかにWBA挑戦者決定戦を行う井岡一翔との対戦を熱望する。「学生の頃から憧れてきたレジェンド」。同じく希望するWBC王者・井上拓真との統一戦よりも「ワクワクする」と言う。希望の舞台は、来年5月に東京ドームで計画されている井上尚弥―中谷潤人戦の前座。その舞台に立つ資格を、堤はレジェンドを破って、自らの手に残した。

◇堤 聖也（つつみ・せいや）1995年（平7）12月24日生まれ、熊本市出身の29歳。中2でボクシングを始め、九州学院高では高校選抜で優勝。平成国際大を経て、18年にプロデビュー。22年6月に日本バンタム級王座を獲得し、4度の防衛に成功。23年12月、井上尚弥の4団体統一を記念して開催された同級タイトルマッチ「モンスタートーナメント」で優勝した。24年10月13日、井上拓真を12回判定で破り初の世界王座を獲得。身長1メートル66、リーチ1メートル64のスイッチヒッター。