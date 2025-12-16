日本プロ野球名球会の総会が１６日（日本時間１７日）、米ハワイ州ホノルルの「ハワイ プリンスホテル・ワイキキ」で開かれ、巨人・田中将大投手（３７）、楽天・浅村栄斗内野手（３５）が初参加した。浅村と会の３０分以上前に姿を見せた田中は、入り口の前に立って同会の顧問で、ソフトバンクの王貞治球団会長（８５）ら、往年のレジェンドスターにあいさつ。珍しい光景には巨人・坂本らから驚きの声も上がった。

ホテルスタッフのような立ち居振る舞いに、レジェンドＯＢらが驚き握手を交わす。王氏や、投手では佐々木主浩氏、前ヤクルト監督の高津臣吾氏…野手ではアレックス・ラミレス氏ら、そうそうたるメンバーが次々に会場到着。田中、浅村の姿に驚く中、坂本も同級生の姿を不思議がった。

「なんでそんなところに立ってんの？」

「名球会１年生だから、まずは先輩方皆さんにあいさつをしないと」

直立不動で続くやりとりに、周囲には自然と笑顔が広がる。和田一浩氏からも「そんなこと誰もしていなかったよ？」と驚かれたが、田中自身もプロに入った頃の原点を思い出していた。「１０代、２０代前半で対戦した先輩たちがたくさんいらっしゃったので」と明かし、「その時の気持ちに戻った」と笑った。

田中は今季の最終登板、９月３０日の中日戦で日米通算２００勝を達成。浅村と２人、名球会入りした。王会長は「まだまだやるって言うんだよ。どこまでやれるか、やるって言ってたから」とやりとりを明かし、「彼らが頑張ってくれることで、若い人も頑張ってくれるんじゃないかな」と、見せる背中に期待する。

実績、実力ともに球界のトップを走る右腕だが、レジェンドＯＢには「本当、とにかく緊張、緊張します。こういう気持ちになるのも久しぶりだと思いました」と充実の表情。「ハワイに来る直前までもそうですし、練習をずっとやってますから」と、多忙のオフでも野球中心の日々を過ごす。来季は３８歳を迎えるシーズン。“復肩”を狙う。