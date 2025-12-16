ヒロミ＆相葉雅紀、高校の中庭を全力変身＆ブラスバンド部の演奏会に緊急参戦
タレントのヒロミと嵐の相葉雅紀が出演するテレビ朝日系バラエティー『相葉ヒロミのお困りですカー？ クリスマスSP』が、18日午後6時30分から放送される。今回はヒロミ＆相葉が群馬・利根実業高校の中庭を年末大掃除。こだわりが光る告白スポットやイルミネーションで幻想的なクリスマス仕様に大変身。さらに“卒業する先輩に感謝を伝えたい…”というブラスバンド部の涙のサプライズ演奏会に猛練習した2人が緊急参戦する。
「中庭が荒れ放題だからキレイにしたい」というお困りごとで、まずは現状をチェックしに中庭に向かった2人は、雑草に覆い尽くされたベンチや、落ち葉や泥が堆積（たいせき）した小川にがくぜん。もともとは蛍を呼ぶために土木科の生徒の手で作られたという遊歩道まで完備しているが、荒れ果ててしまい今では誰も寄り付かないという。
【写真】おそろいのデニムつなぎ姿の相葉雅紀＆ヒロミ
どんな中庭にしたいのか生徒たちに聞いてみると、「恋愛スポットにしたい」「お花をたくさん植えたい」など具体的な希望が続々と飛び出す。それならば…と、2人も「ベンチを告白できるスポットにしよう！」「時期的にクリスマスっぽくしようよ！」と気合十分だ。だが、いざ小川の大掃除に取りかかると、落ち葉とヘドロまみれでいきなり大苦戦となる。
さらに中庭や肝心の告白スポット候補となるベンチ付近も雑草まみれ。そこで相葉は校内放送で生徒たちにお手伝いをお願いすることに。「来てくれるかな…」と不安げな表情を浮かべる相葉だが、続々と生徒たちが現れる。しかも、この高校には森林科学コースや建設コースなど多様な学科があるため、生徒たちはそれぞれのスキルを生かして、ヒロミや相葉とともに中庭を彩っていく。
キレイに掃除した小川に砂利を敷いて水を流し、ベンチ周りも大掃除。また、生徒たちが育てた花で小川の両サイドを埋め尽くすなど、どんどんキレイになっていく中庭を見て、「やり始めるとイヤじゃないんだよな（笑）」（ヒロミ）、「キレイになるとうれしいですしね」（相葉）と2人はニッコリ。
さらに、絶対に妥協したくない2人は「どうしてもやりたい」というイルミネーションにもこだわりがあるよう。スタッフに買い出しを頼んだ装飾アイテムに「思ってたのと違う（笑）」と苦笑する２人だが、いざ飾り付けを始めると“一番いらない”と思っていたアイテムが幻想的な雰囲気を生み出すことに。「悔いはない。やりきった！」と相葉が自信を見せた中庭は、どんなふうに生まれ変わったのか。
「もうすぐ引退する3年生のため、感謝を込めた演奏をしたいが人数が足りない」というブラスバンド部の生徒たちの切実なお困りごと。廃部の危機を救うために奔走したり、いつも優しく寄り添ってくれた2人の先輩に、“たくさんのありがとう”と“これからも私たちは大丈夫”という想いを伝えたいという1、2年生のお手伝いをすることになったヒロミと相葉だが、2人とも楽器が弾けない。
サスペンドシンバルを担当することになったヒロミと、ウィンドチャイムを担当する相葉は、わずかな時間で猛練習。しかも初心者の2人だけでなく、楽器を始めて半年という1年生は音も出せないという緊急事態となる。そのうえ、演奏するのは卒業ソングとして人気のRADWIMPSの「正解」。この楽曲の難易度の高さも相まって、次第に追い込まれていく部員たち。なかなか思うように弾けないジレンマと３年生への想いに、思わず涙する生徒の姿も見える。迎えた本番。何も知らない3年生を音楽室に呼び出し、演奏を始める1、2年生＆相葉ヒロミ。はたして、絶対に失敗できないこのサプライズ演奏の結末はどうなるのか。
さらに今回の「クリスマスSP」では、特番時代に相葉ヒロミが挑んだ“一大プロジェクト”も放送。その舞台となったのは群馬の伊香保中学校。たった5人しかいない吹奏楽部の生徒の「一度でいいから大人数で演奏してみたい」というお困りごとに、2人が全力で挑む。
5人の夢を叶えるために集結したのは、群馬県中の吹奏楽団総勢57人。演奏するのは、大人数のオーケストラならではの楽曲「威風堂々」。さらに、ギターとカスタネットしかできないヒロミがシンバル奏者として、相葉は指揮者として、このオーケストラに加わることになる。
いつだってブツブツとボヤきながらも、やるとなったらとことん全力のヒロミと相葉。多忙な時間の合間を縫って猛練習した2人がオーケストラのメンバーとなって大舞台に臨む。本番当日、なんと吹奏楽部の5人の勇姿を見届けようと地元住民500人以上が会場に駆けつける。夢に見たオーケストラで憧れの楽曲を演奏する5人の姿に、思わず涙する。そんな伝説の“オーケストラ”回が再び登場する。
