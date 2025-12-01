¡Ö³ÍÆÀ¤òµñÈÝ¤·¤¿J¥ê¡¼¥¬¡¼¤ò²¡¤·ÉÕ¤±¤é¤ì¤¿¡×²¤½£Ì¾Ìç¤ÎÁ°´ÆÆÄ¡¢ÅÅ·â¼Ç¤¤ÎÍ×°ø¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ï¡ÈÆüËÜÂåÉ½Îò£±»î¹çFW¡É¤Î¶¯¹ÔÊä¶¯¤«¡£ÃÏ¸µ¥á¥Ç¥£¥¢¤¬ÊóÆ»¡Ö¸Å¶¶¤Î¥ì¥Ù¥ë¤Ë¤Ï±ó¤¯µÚ¤Ð¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×
¡¡º£Ç¯10·î¤ËÆüËÜ¿Í£´Áª¼ê¤¬½êÂ°¤¹¤ë¥»¥ë¥Æ¥£¥Ã¥¯¤Î´ÆÆÄ¤òÆÍÇ¡¤È¤·¤Æ¼Ç¤¤·¤¿¥Ö¥ì¥ó¥À¥ó¡¦¥í¥¸¥ã¡¼¥º¤Ï¡¢¥Á¡¼¥àÊÔÀ®¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¥¯¥é¥Ö¤È¾×ÆÍ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤½¤ÎÍ×°ø¤Î°ì¤Ä¤¬¡¢²Æ¤ËÀîºê¥Õ¥í¥ó¥¿¡¼¥ì¤«¤é²ÃÆþ¤·¤¿FW»³ÅÄ¿·¤Î³ÍÆÀ¤À¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡££±·î¤ËÂàÃÄ¤·¤¿¸Å¶¶µü¸è¤Î¸å³ø¤È¤·¤Æ¡¢Åß¤Ë¤â³ÍÆÀ¸õÊä¤Ëµó¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢Åö»þ¤ÏÆüËÜÂåÉ½Îò¤µ¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¡Ê£··î¤ÎE-£±Áª¼ê¸¢¤Ç£±»î¹ç½Ð¾ì¡Ë¥¹¥È¥é¥¤¥«¡¼¤ÎÊä¶¯¤ò¡¢¥í¥¸¥ã¡¼¥º¤ÏÃÇ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¥»¥ë¥Æ¥£¥Ã¥¯¤ÎÀìÌç¥á¥Ç¥£¥¢¡ØVIDEO CELTS¡Ù¤Ï¡Ö¥í¥¸¥ã¡¼¥º´ÆÆÄ¤Ï¡¢2025Ç¯£±·î¤Î°ÜÀÒ´ü´ÖÃæ¤Ë»³ÅÄ¿·¤È·ÀÌó¤¹¤ëµ¡²ñ¤òÃÇ¤Ã¤¿¡×¤ÈÊó¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¥Þ¥¤¥±¥ë¡¦¥Ë¥³¥ë¥½¥óCEO¤¬¸Å¶¶¤ÎÇäµÑ¤ËÃëÌë¤òÌä¤ï¤º¿ÔÎÏ¤·¤Æ¤¤¤¿¤¿¤á¡¢¥»¥ë¥Æ¥£¥Ã¥¯¤Ï¤â¤¦°ì¿Í¤Î¥¹¥È¥é¥¤¥«¡¼¤òÉ¬Í×¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¥í¥¸¥ã¡¼¥º´ÆÆÄ¤Ï»³ÅÄ¤Î³ÍÆÀ¤òµñÈÝ¤·¤¿¡£Èà¤Ï¡¢¤½¤ÎÇ¤Ì³¤ò¿ë¹Ô¤Ç¤¤Ê¤¤Áª¼ê¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ë¤è¤ê¤â¡¢»³ÅÄ¤Ê¤·¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Û¤¦¤¬¤Þ¤·¤À¤È¹Í¤¨¤¿¤Î¤À¡×
¡Ö£··î¡¢»³ÅÄ¤Ï¥»¥ë¥Æ¥£¥Ã¥¯¤Ë°ÜÀÒ¤·¤¿¡£¥¯¥é¥Ö¡Ê¼çÆ³¡Ë¤Ë¤è¤ë¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¡£¡Ê¥Õ¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¡¦¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¤Î¡Ë¥Ý¡¼¥ë¡¦¥Æ¥£¥º¥Ç¡¼¥ë¤Î±Æ¶ÁÎÏ¤¬¹â¤Þ¤ê¡¢¾è¤êµ¤¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿´ÆÆÄ¤ËJ¥ê¡¼¥°¤Î¥¹¥È¥é¥¤¥«¡¼¤ò²¡¤·ÉÕ¤±¤¿¤Î¤À¡×
¡¡Æ±¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¡Ö»³ÅÄ¤ÏÀîºê¥Õ¥í¥ó¥¿¡¼¥ì¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤Æ¤¤¤¿»þ¤Ë¡¢¥Æ¥£¥º¥Ç¡¼¥ë¤Ë¥¹¥«¥¦¥È¤µ¤ì¤¿¡£2024Ç¯¤ÎJ¥ê¡¼¥°¤Ç¤Ï38»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¡¢19¥´¡¼¥ë¡¦£´¥¢¥·¥¹¥È¤òµÏ¿¤·¤¿¡£¤Þ¤º¤Þ¤º¤ÎÀ®ÀÓ¤À¤¬¡¢Èà¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤ÎÃæ¤Ç¤Ï°ÛÎã¤È¸À¤¨¤ë¤À¤í¤¦¡×¤ÈÄÖ¤ê¡¢¤³¤¦Â³¤±¤¿¡£
¡Ö¥í¥¸¥ã¡¼¥º¤Ï»³ÅÄ¤òÍß¤·¤¬¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¸Å¶¶¤ä¥¢¥À¥à¡¦¥¤¥À¤Î¥ì¥Ù¥ë¤Ë±ó¤¯µÚ¤Ð¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤é¤À¡£Èà¤ÎÈ½ÃÇ¤ÏÀµ¤·¤«¤Ã¤¿¡£2025Ç¯¥·¡¼¥º¥ó¤ÎJ¥ê¡¼¥°¤Ç¡¢»³ÅÄ¤Ï21»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¡¢£²ÆÀÅÀ¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤â¥Æ¥£¥º¥Ç¡¼¥ë¤Ï°ÜÀÒ¤ò¶¯¹Ô¤·¤¿¡×
¡¡·ë²Ì¡¢»³ÅÄ¤Ï¥ê¡¼¥°Àï¤Ç¤Ï£´»î¹ç¤·¤«½ÐÈÖ¤¬¤Ê¤¯¡¢¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¥ê¡¼¥°¤Ç¤Ï¥á¥ó¥Ð¡¼¤«¤é³°¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£ÊóÆ»¤ÎÄÌ¤ê¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢Îä¶ø¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤âÉ¬Á³¤È¸À¤¨¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¹½À®¡ü¥µ¥Ã¥«¡¼¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥ÈWebÊÔ½¸Éô
