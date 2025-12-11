「ボクシング・ＷＢＡ世界バンタム級王座統一戦」（１７日、両国国技館）

ＷＢＡ世界バンタム級は正規王者の堤聖也（２９）＝角海老宝石＝が、世界５階級制覇の実績を持つ暫定王者のノニト・ドネア（４３）＝フィリピン＝を２−１の判定で下し、団体内王座統一を果たした。

世界５階級制覇のレジェンドは、激戦の末に１−２の判定に敗れた。ドネアはマメがつぶれた痛々しい拳を報道陣に見せながら「血マメができて試合中に割れた。それだけ彼はパンチを受けたけど、倒れないタフさがあった。それが勝てた理由だと思う」と堤をリスペクトした。

１回から積極攻撃。４回には強烈な右フックを堤の顎にたたき込み、ぐらつかせた。しかし、その後は堤の猛反撃を浴びた。終盤には激しい打ち合いを繰り広げたものの判定負け。「全てを出し切り、戦い抜いた。粘り強さが堤選手の強さだった」と振り返った。

今後については「もっとできると思う」と現役続行を示唆しながらも、「リラックスして自分自身の人生を楽しむ時間が必要」とも言う。「家族と子どもたちと過ごして、またリングに戻りたい気持ちになれば戻りたい」と語った。