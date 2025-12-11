「ボクシング・ＷＢＡ世界バンタム級王座統一戦」（１７日、両国国技館）

ＷＢＡ世界バンタム級は正規王者の堤聖也（２９）＝角海老宝石＝が、世界５階級制覇の実績を持つ暫定王者のノニト・ドネア（４３）＝フィリピン＝を２−１の判定で下し、団体内王座統一を果たした。王座防衛は２度目。世界ライトフライ級２団体王座統一戦は、ＷＢＡ王者の高見亨介（２３）＝帝拳＝が、ＷＢＯ王者のレネ・サンティアゴ（プエルトリコ）に１−２の判定で敗れ、王座から陥落した。ＷＢＯ世界フライ級タイトルマッチは、挑戦者の桑原拓（３０）＝大橋＝が王者のアンソニー・オラスクアガ（米国）に４回ＴＫＯで敗れ、王座奪取に失敗した。

泥くさく伝説を打ち砕いた。堤は５階級制覇王者と真っ向から打ち合い、鼻から鮮血を流しながらも最後に勝ち名乗りを受けた。「本物をぶっ飛ばした極上のバッタモン堤聖也です。今ボクシング界はスターぞろいで僕は目立った強さはないが、積み重ねてきたもの、心に持つピストルを信じて、もっと強いボクサーを目指します」。高らかに宣言した大衆的な王者は大喝采を浴びた。

右袖に「重岡優大」「重岡銀次朗」と名前が入った黒いガウンを着て入場した。同じ熊本出身で、今年５月の試合の事故で開頭手術を受けた弟・銀次朗とサポートするために引退した兄・優大の思いを背負った。「こいつらを近くに感じていたかった。勝手に入れさせてもらった」。

死闘を乗り越えてきたからこその胆力があった。昨年１０月に井上拓真（大橋）から王座を奪取し、今年２月には比嘉大吾（志成）とドロー決着で初防衛。両目の手術を経て４３歳のレジェンド王者と拳を交えたが、真価を示すのには格好の強敵だった。

４回は強烈な右を２発食らってぐらつくシーンもあったが、劣勢でも集中力を切らさずチャンスをうかがい、持ち味のスタミナと執念で後半挽回。１２回まで攻め手を緩めず前進し、左フックでダウン寸前まで追い詰めた。判定は割れたものの死守し「ギリギリでした。ドネア選手めっちゃ強かった。負けの流れだったが、『頑張れ頑張れ俺』と何度も言い聞かせた。終わってみれば楽しかった」と汗を拭った。

今後の展望については、ＷＢＣ王者・井上拓真らとの王座統一戦を目指しつつ、「スーパーフライ級からレジェンドが上がってきたので、ぜひ挑戦を受けたい」と元４階級制覇王者の井岡一翔（志成）戦にも意欲。名勝負続きの２９歳がバンタム級戦線の中心に躍り出た。

◇堤 聖也（つつみ・せいや）１９９５年１２月２４日、熊本市出身。熊本・九州学院高で全国高校選抜に優勝し、平成国際大に進学。アマ戦績は８４勝（４０ＲＳＣ）１７敗。２０１８年３月プロデビュー。２２年６月に日本バンタム級王座獲得。２４年１０月に井上拓真（大橋）を破り、ＷＢＡ世界バンタム級王座を奪取。２５年２月の初防衛後に目の手術を受けて一時、休養王者となった。身長１６６センチのスイッチヒッター。