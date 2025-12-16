長年勤め上げ、ようやく迎える年金生活。「ねんきん定期便」の額面を見て、「これなら暮らしていける」と安堵しているのなら、その認識は甘いと言わざるを得ません。年金は非課税の手取りではなく、あくまで「雑所得」。現役時代と同様、そこからは税金や社会保険料が無情にも差し引かれます。意外と知られていない「年金の手取り」の厳しい現実について見ていきます。

引退後、年金生活1年目の受難

「正直、騙された気分ですよ。40年、文句も言わずに保険料を天引きされ続けて、いざもらう段になったら、またそこから毟り取られるんですから」

元中堅メーカー勤務の佐々木健一さん（65歳・仮名）。佐々木さんは昨年、定年後の再雇用期間を終え、完全リタイアしました。現役時代の最高年収は約700万円。平均的なサラリーマンとして勤め上げ、ねんきん定期便で確認した受給額は、月額約16万円（年額192万円）でした。

「現役時代に比べれば少ないですが、ローンの支払いも終わっているし、妻のパート代と合わせれば、まあ暮らしていけるだろうと。たまには1人で安い居酒屋に行くくらいの余裕はあると思っていました」

しかし、その計算は甘かったのです。

「最初の振込を確認したとき、数千円の所得税が引かれていたのは気づいていました。まあ、それはいい。税金ですから。問題はその後です。区役所から、分厚い封筒が届いたんですよ」

中に入っていたのは、住民税と国民健康保険料の納付書でした。その額を見て、佐々木さんは思わず「はあ？」と声が出たといいます。

「住民税だけで年間何十万円。健康保険料もバカにならない。月にならせば、2万円以上持っていかれる計算です。私の小遣いなんて、一瞬で消し飛びますよ」

納得がいかなかった佐々木さんは、食卓で「これはおかしい、役所に抗議してくる」と息巻きました。しかし、それを聞いた妻と、たまたま遊びに来ていた30代の娘の反応は、冷ややかなものでした。

「妻は味噌汁を啜りながら、『お父さん、恥ずかしいからやめてよ』と一言。娘に至ってはスマートフォンを見ながら、『会社員だったんだからわかるでしょ。住民税は後払いだし、年金も所得なんだから引かれるに決まってるじゃん』と鼻で笑う始末です」

佐々木さんは言葉を詰まらせました。確かに、現役時代も給与明細を見れば税金は引かれていました。しかし、給与天引きで「手取り」しか見てこなかったため、「自分で払う痛み」や「年金からも引かれる事実」を直視してこなかったのです。

「家族の言うことも分かる。私が無知だったのかもしれません。でもね、言わせてもらいたい。現役時代にあれだけ払って、老後もまだ払うのかと。月16万円の年金から税金を取って、国はどうしろと言うんだ」

自身の準備不足を棚に上げつつも、割り切れない気持ちが抑えられないといいます。

年金の手取りは「額面の85〜90％」が現実

佐々木さんのように、「年金という制度への不満」と「自身の知識不足」が入り混じり、受給開始後にショックを受けるケースは珍しくありません。一般的に、会社員だった人が受け取る年金の手取り額は「額面の85％〜90％」程度になると言われています。

年金から引かれるものは収入によって変わりますが、基本的に以下の4つです。

・国民健康保険料（または後期高齢者医療保険料）

・介護保険料

・所得税

・住民税

年金の初回振込では、主に所得税（および復興特別所得税）が差し引かれる可能性がありますが、介護保険料や住民税などの社会保険料は、後から天引き（特別徴収）が始まるのが一般的です。また所得税・復興特別所得税は、65歳以上で158万円以上（老齢基礎年金のみの場合は80万円以上）の場合に天引きの対象となります。社会保険料や住民税などは、年金受給開始からすぐには天引きされず、手続きや市町村への確認が完了した後に「特別徴収」として天引きが始まります。それまでは自分で納付（普通徴収）する必要があります。

これらを合計すると、佐々木さんの場合、年間で20万円〜30万円ほど（自治体や扶養親族の有無により変動）が差し引かれる計算。結果、手元に残るお金は月14万円台まで目減りします。特に佐々木さんが憤慨した「住民税」は、前年の所得（64歳時の給与所得など）に基づいて計算されるため、年金生活1年目の負担感は極めて重くなります。

「年金は非課税の不労所得」ではありません。「雑所得」という立派な課税対象。「俺は無知じゃない」と思っている人ほど、具体的な「手取り額」を計算していないことが多く、いざ納付書を突きつけられたときに「年金制度への憤り」を隠せなくなることも多いようです。

