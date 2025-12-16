▼アスクエジンバラ（福永師）（騎乗した岩田康は）今日もいい動きだと言ってくれた。前走時より動きの質が上げられているし来週が楽しみな動きでした。

▼アンドゥーリル（福永助手）ここに照準を合わせて先月末に帰厩。乗り込みは順調で、1週前の動きも特に問題ありませんでした。

▼ウイナーズナイン（小栗師）しまいの動きが良かった。状態はもう一段階、良くなっている。中身の緩さが解消され、寒くても毛ヅヤがいいですね。

▼ジャスティンビスタ（吉岡師）前走後も順調。もう一段コンディションは上がっている。この時期の2歳にしてはメンタルも強くて完成度は高い。

▼バドリナート（松永幹師）道中かんで最後は切れ負けしたけど、時計は出ているしやっぱり走るね。性格が良くて扱いやすい。

▼マテンロウゼロ（松永幹師）間隔が詰まっているので馬なりで大丈夫。前走はうまく流れに乗って上手な競馬ができた。強い相手に、どこまでやれるか。

▼メイショウハチコウ（牧浦師）まだ余力がある中で最後は先着できた。成長途上でも動けるので素材はいい。

▼ロブチェン（松山）使って動きが素軽くなった。時計もいい。まだまだこれからの馬。G1で少しでもいい経験になれば。