第９８回米アカデミー賞のノミネート作品の候補「ショートリスト」が１６日（日本時間１７日）、１２部門で発表され、映画「国宝」が国際長編映画賞とメーキャップ＆ヘアスタイリング賞の２部門で選出された。ノミネート作品は２０２６年１月２２日に発表される。

国際長編映画賞は８６作品が審査対象となり、１５作品が選ばれた。メーキャップ賞は１０作品が候補入り。いずれも５作品がノミネートされる。

国際長編映画賞を受賞すれば、２０２２年の「ドライブ・マイ・カー」以来、４年ぶり。カンヌ国際映画祭で最高賞のパルムドールを受賞した「Ｉｔ Ｗａｓ Ｊｕｓｔ ａｎ Ａｃｃｉｄｅｎｔ」などが候補入りし、激戦となっている。メーキャップ賞を受賞すれば日本作品初。日本人では辻一弘（カズ・ヒロ）氏が２度受賞している。

「国宝」は歌舞伎界の人間模様や愛憎劇を描き、興行収入で邦画実写作の歴代１位記録を更新。３時間にわたる長大な物語の中で、主演の吉沢亮や共演の横浜流星らが吹き替えなしの歌舞伎シーンを熱演し、社会現象となった。

１１月には米ロサンゼルスとニューヨークで上映キャンペーンを実施。今月には李相日監督らの働きかけで、トム・クルーズ主催の投票権を持つ関係者向け鑑賞会が開かれるなど、ハリウッドでＰＲを続けている。

李監督、原作の吉田修一氏は野間出版文化賞を受賞し、この日、都内で行われた授賞式に出席。李監督は受賞スピーチで「日本を超えて世界の方々に伝わる作品。人間が、ある衝動に向かって魂を燃やしていく生き方の美しさに渇望を抱いていたんだなと改めて今回の広がりで痛感しております」と実感を込めた。