ONŪMOREのクリスマス限定♡やさしさを贈るホリデーランジェリーセット

ホリデーシーズンに向けて、心とからだをやさしく包み込む特別なギフトがONŪMOREから登場しました。ノンワイヤーブラ専門ブランドならではの快適さと美しさに、冬のきらめきを添えたクリスマス限定セット。上品に輝くシルバーベロア巾着と人気ランジェリーを組み合わせ、箱を開けた瞬間からときめきが広がる特別仕様で届けられます。自分へのご褒美にも、大切な人への贈りものにも選びたくなる、今だけの限定セットです♡

我慢しない美しさを贈る理由

ONŪMOREが大切にしているのは「我慢しない美しさ」。ワイヤーに頼らず、美しいシルエットを叶える独自構造と、40代以降の体型変化にも寄り添うフィット感が魅力です。

国内自社工房で丁寧に仕立てられたノンワイヤーブラは、長時間着用しても心地よく、忙しい冬の日常にそっと寄り添います。やさしい着け心地と繊細なレースが、日常を少し特別にしてくれる存在です。

冬に映える限定巾着デザイン

今回のセットに含まれるシルバーベロア巾着は、ホリデーシーズン限定デザイン。生地はベロア素材、サイズはタテ40cm×ヨコ30cm、黒のリボン紐に白プリントのロゴ入りです。

冬の輝きを感じるシルバーカラーと、凛とした黒リボンのコントラストが大人らしい印象。ランジェリー収納や旅行用インナーケースとしても使え、クリスマス後も長く活躍します。

50個限定の特別セット内容

「ONŪMOREクリスマス限定セット（シルバーベロア巾着付き）」は、レースノンワイヤーブラ1枚、レースショーツ1枚、シルバーベロア巾着1枚の3点セット。

通常価格26,730円（税込）のところ、特別価格21,300円（税込/送料無料）で販売されます。販売期間は2025年12月5日（金）～12月25日（木）まで、50個限定。

白地にゴールドのモミの木柄ペーパーで包まれた特別梱包も、ホリデー気分を高めてくれます。

クリスマスに、やさしい輝きを

忙しさが増す冬だからこそ、心とからだをいたわる時間を贈りたい。ONŪMOREのクリスマス限定セットは、上質な着け心地と大人のホリデー感を同時に楽しめる特別な存在です。

数量限定だからこそ感じられる特別感は、自分へのご褒美にも、大切な人へのギフトにもぴったり。冬の光に溶け込むやさしさを、このクリスマスに選んでみてはいかがでしょうか♡