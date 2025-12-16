Ｈｅｙ！ Ｓａｙ！ ＪＵＭＰの伊野尾慧（３５）がテレビ朝日系「芸能人格付けチェック！２０２６お正月スペシャル」（来年１月１日、後５・００）に出演することが１７日、分かった。

ダウンタウンの浜田雅功が司会を務め、一流芸能人が様々なチェック項目に挑戦していく年始恒例の人気番組。伊野尾は１月スタートの同局系主演ドラマ「５０分間の恋人」（日曜・後１０・１５）チームとして、木村多江、高橋光臣とともに出場する。

前回出演時には「映す価値なし」となり、画面から消える屈辱を味わっている伊野尾。リベンジに燃え、Ｋｉｓ−Ｍｙ−Ｆｔ２、個人８１連勝中のＧＡＣＫＴ、上沼恵美子、大地真央、竹内涼真らととともに、これまでにないほど超貴重だという「ワイン」、番組史上最高額を更新する総額１０２億４０００万円の「弦楽八重奏」、久石譲氏が音楽監督を務めるプロの交響楽団による「オーケストラ」などのチェック項目に挑戦する。

最終チェック「しゃぶしゃぶ」では、正解の最高級牛肉以外の「絶対ありえへん」豚肉とイノシシ肉を選ぶと一発でアウトに。２４年秋に出演した際の「うな重」で、浜田の作った「ナマズ重」を選び一発で消えている伊野尾だけに、今回の関門を乗り越えられるのか注目が集まる。