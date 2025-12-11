俳優の竹内涼真（３２）と俳優の町田啓太（３５）が１７日、都内で行われた、Ｗ主演を務めたＮｅｔｆｌｉｘ映画「１０ＤＡＮＣＥ」（１８日配信開始）の配信記念イベントに出席した。今作は競技ダンスが題材で、この日はバラが飾られた情熱的なステージに登場。深紅のじゅうたんと対照的にダークトーンの衣装を身にまとい、圧倒的ビジュアルを放った。

男性２人の競技ダンスに懸ける情熱や苦悩を描く。２人とも社交ダンスは未経験で、１年かけて練習に打ち込んだ。竹内は「僕が俳優を始めて１２年ですけど、体と心がリンクして充実した作品は初めて」と渾身（こんしん）の一作と明かし、町田も「万感の思いというのはこういうことなのかと思った」と達成感を口にした。

社交ダンスの雰囲気をつかむため、世界のトップダンサーが集まる大会を見学した。奥深い世界に触れた町田は「絶望でした」と圧倒され、竹内も「その後にご飯に行ったけど、暗かったよね」と回想。ダンス経験のある町田だが、全く違うジャンルのダンスに触れて「全部意味ないです。絶望しました」と苦笑いを浮かべた。