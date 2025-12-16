▼ウンブライル（太田助手）状態は良い意味で前走と変わらない。中山がどうかだが、最近の精神状態であれば頑張ってくれると思う。

▼キタウイング（小島師）気難しい面がある。だいぶ良くなってはいるが、昨秋（信越S3着当時）の出来にはもうひと息かな。距離短縮はプラスになる。

▼ジューンオレンジ（長谷川師）時計を考えずに仕上がりを確認する程度。気性的に休養明けを気にするタイプではない。

▼シングザットソング（高野師）余力たっぷりで良かった。これまで中山で使う時は悪い枠を引いているので、今回はいい枠が欲しい。

▼スリールミニョン（高橋康師）筋力がアップして、走るバランスが良くなった。見た目からして違う。

▼ソルトクィーン（武英師）過去イチ、とも言えるほどいい出来。レースセンスを生かせるように内めの枠が欲しい。

▼ソーダズリング（新谷師）楽に動けていた。前走は3コーナーでの落鉄が痛かった。脚の使いどころからして中山向き。

▼チェルビアット（高野師）息を整える程度。状態は相当いい。中山は東京より枠に左右されるし難しいが、能力でこなしてほしい。

▼ドロップオブライト（福永師）時計は思ったより速くなったが無理して出したわけではない。いい仕上がり。中山は2走前（京成杯AH2着）に好走した舞台。

▼ビップデイジー（松下師）調教より競馬で動くタイプ。マイルの距離もいいし、条件は好転する。秋華賞（6着）は距離に不安があった中で、よく頑張った。

▼フィールシンパシー（小島師）最近は結果が出せていないが、体調は悪くない。実績のある中山に替わって改めて期待したい。

▼ボンドガール（手塚久師）状態はいい。（追い切りで）いつもはバタバタになるけど、今日はならなかった。ハンデ56キロは許容範囲。

▼ランフォーヴァウ（福永師）先週までにしっかりやって仕上がっている。今回はブリンカーを着用。重賞を勝っている距離で改めて見直したい。

▼リラボニート（須貝師）力をつけている。相手が強くなるここでも楽しみ。