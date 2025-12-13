阪神から現役ドラフトでロッテ入りした井上広大外野手（２４）が１７日、ＺＯＺＯマリンスタジアムで入団会見を行った。「もう関西には帰らない覚悟」と決意表明し、レギュラー獲りと２桁本塁打を宣言。阪神・大山悠輔内野手（３０）からエールを受けたことも明かし、その言葉を励みに飛躍を誓った。背番号は「３９」に決まった。

−現在の心境は。

「やってやるぞという気持ち。キャンプでいいスタートを切れるように頑張りたい」

−ロッテの印象は。

「球場では風がものすごく強い。ファンの方はものすごく熱いイメージが強くて、１２球団でも１、２位を争う応援をしてくださる球団だと思う」

−呼ばれ方の希望は。

「自主トレではコーディーと呼ばれているので。呼びやすい呼び方で」

−ユニホームは阪神と同じタテジマになる。

「違和感なく着られると思うし、黄色は入っていなくて真っ黒だと思うのでかっこいいと思う」

−履正社の先輩、安田も在籍する。

「電話だけさせてもらって、『頑張ろう』という言葉はもらいました」

−１軍で打つには何が大事だと思うか。

「対応力が大事だと思う。究極を言えば、ボール球を振らないのが一番。振ってしまったときの切り替えとか考え方も大事だと思うので、そういうのも含めて変われればと思う。牧さんにも聞くし、毎打席毎打席どうやってマインドを変えていくかも大事だと思う」