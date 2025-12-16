お笑いトリオ「3時のヒロイン」ゆめっち(31)が17日放送の日本テレビ系「上田と女が吠える夜」2時間SP（後9・00）にゲスト出演。「引っ越し運がない」と明かした。

ゆめっちは「年に1回のペースで引っ越しているんです。引っ越した後に分かることが多くて、ハウスクリーニングされていないまま受け渡しされて、自費でハウスクリーニング呼んだりとか」と語った。

また、「ちょっと管理人のおばちゃまが結構クセあって、めちゃくちゃゴミあさる人なんですよ」という時には「CMの発表会とかの後に、お花をいただいておうちに飾る分以外のお花を、ごめんなさいして包んで捨ててたんですけど、次の日にマンションのロビーに私の花が飾ってあった」という恐怖体験も明かし、共演者から悲鳴が。

さらに福田麻貴から「お化けも結構出るよね」と言われ「お化けも出たりして。内見した時に“なんとなくこの部屋嫌だな”と思ったんですけど、安いしいいや！と思って、ノリで入っちゃって。住んでいたらクローゼットの端っこだけびちゃびちゃになるんですね。除湿剤も大量に置いているんですけど、洋服も掛けられないんで、部屋が汚いです」と笑い飛ばしていた。