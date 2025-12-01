¡Úµð¿Í¡Û³¤¤ò±Û¤¨¤Æ¤âà¥¹¥¬¥³¥Ðá¤Îå«¤Ï·òºß¡¡¾®ÎÓÀ¿»Ê¤¬£×£Â£Ã½Ð¾ì°ÕÍß¤Î¿ûÌîÃÒÇ·¤Ë»×¤¤
¡¡³¤¤ò±Û¤¨¤Æ¤â¥¹¥¬¥³¥Ð¤Îå«¤Ï·òºß¤À¡£¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Äµå¾ì¤Ç¼«¼çÎý½¬¤ËÎå¤àµð¿Í¤Î¾®ÎÓÀ¿»ÊÊá¼ê¡Ê£³£¶¡Ë¤¬¡¢ÍèÇ¯£³·î¤Ë³«Ëë¤¹¤ë£×£Â£Ã¤Ë½Ð¾ì°ÕÍß¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¥ª¥ê¥ª¡¼¥ë¥º£Æ£Á¤Î¿ûÌîÃÒÇ·Åê¼ê¡Ê£³£¶¡Ë¤Ë»×¤¤¤ò´ó¤»¤¿¡£
¡¡¾®ÎÓ¤È¿ûÌî¤Ï¡¢µð¿Í¤Ç¥Á¡¼¥à¥á¥¤¥È¤À¤Ã¤¿£²£°£±£´Ç¯¤«¤é£²£´Ç¯¤Þ¤Ç¤Î£±£±Ç¯´Ö¤ÇºÇÍ¥½¨¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤ò£²ÅÙ¼õ¾Þ¡£ºòµ¨¤Ï¿ûÌî¤ÎÁ´£²£´ÅÐÈÄ¤Ç¾®ÎÓ¤¬ÀèÈ¯¥Þ¥¹¥¯¤ò¤«¤Ö¤ê¡¢ºÇÂ¿¾¡¤ÈºÇ¹â¾¡Î¨¤Î£²´§³ÍÆÀ¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¡££±£·Ç¯¤Î£×£Â£Ã¤Ç¤Ï¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤È¤Î½à·è¾¡¤ÇÀèÈ¯¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤òÁÈ¤ß¡¢¥á¥¸¥ã¡¼¥¹¥¿¡¼¤¬ÊÂ¤ÖÂÇÀþ¤ò£¶²ó£³°ÂÂÇ£±¼ºÅÀ¡Ê¼«ÀÕ£°¡Ë¡£»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤ÏÇÔ¤ì¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¤½¤Î·Ð¸³¤Ï¿ûÌî¤Ë¤È¤Ã¤Æ¸å¤Î¥á¥¸¥ã¡¼Ä©Àï¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ëºâ»º¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤¤¤¯¤Ä¤â¤ÎÀáÌÜ¤Ë¥¹¥¬¥³¥Ð¤Ï°ì½ï¤Ë¥°¥é¥¦¥ó¥É¤Ë¤¤¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¿ûÌî¤ÏÍèÇ¯£³·î¤Î£×£Â£Ã¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö¤ª¸Æ¤Ó¤¬¤«¤«¤ì¤Ð¡¢ËÍ¤â¥é¥¹¥È¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢Á´ÎÏ¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤¿¤¤¤Ê¤Ã¤Æµ¤»ý¤Á¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤È°ÕÍßÅª¡£¾®ÎÓ¤Ï¡Ö¡Ê½Ð¾ì¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¤é¡ËÃÒÇ·¤ÏÁ´ÎÏ¤Ç¤ä¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢Ç°¤Î¤¿¤á¡¢¥±¥¬¤Ê¤¯¡Ê¤ä¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡Ë¡£ÃÒÇ·¤é¤·¤¯´èÄ¥¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÂ©¤Î¹ç¤Ã¤¿¥¨¡¼¥ë¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£
¡¡¥ª¥ê¥ª¡¼¥ë¥º¤Ç£±£°¾¡£±£°ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨£´¡¦£¶£´¤ÎÀ®ÀÓ¤Ç¥á¥¸¥ã¡¼£±Ç¯ÌÜ¤ò½ª¤¨¤¿¿ûÌî¡£¥×¥ì¡¼¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢À¸³è´Ä¶¡¢¥á¥¸¥ã¡¼µåÃÄ¤ÎÊ¸²½¤Ê¤É¤Ç¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥®¥ã¥Ã¥×¤â¤¢¤Ã¤¿¤Ï¤º¤À¤¬¡¢¶á¶·Êó¹ð¤ÎÃæ¤Ç¤Ï¾®ÎÓ¤òµ¤¤Ë¤«¤±¤ëÏ¢Íí¤âÂ¿¤¯¸ò¤ï¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡º£µ¨¤Ï£±£´»î¹ç¤È½ÐÈÖ¤òÂç¤¤¯¸º¤é¤·¤¿¾®ÎÓ¤Ï¡¢¡ÖºÐ¤Ï¾å¤ÎÊý¤È¼«³Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¼ã¤¤Áª¼ê¤ËÉé¤±¤¿¤¯¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤Ï¾ï¤Ë»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¾¡Éé¤ËÂÐ¤¹¤ëµ¤»ý¤Á¤Ï¤º¤Ã¤ÈÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤È¸ì¤ê¡¢¤·Îõ¤ÊÊá¼êÁè¤¤¤ËÄ©¤à³Ð¸ç¤ò¤Ë¤¸¤Þ¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Íè¥·¡¼¥º¥ó¤Ç£³£·ºÐ¤ò·Þ¤¨¤ë¥¹¥¬¥³¥Ð¤À¤¬¡¢³¤¤ò±Û¤¨¤¿Æ±µéÀ¸¤ÎÂ¸ºß¤¬¸ß¤¤¤Î³èÎÏ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ï¤º¤À¡£