新エリアで開かれたスケートボード教室＝１３日、相模原スポーツ・レクリエーションパーク

相模原市内に今月、スケートボードの新たな練習拠点が誕生した。市内企業が寄贈した「セクション」（構造物）がＪＲ相模原駅北口にある相模原スポーツ・レクリエーションパーク（同市中央区）内に設置され、来年３月末までスケートボードエリアとして開放されることになった。

同パークは在日米陸軍相模総合補給廠（しょう）の日米共同使用区域を活用した公園。市によると、パーク南東の一角約４２０平方メートルをフェンスで囲って傾斜と台の２種類、計三つのセクションを配置し、１２月１日からスケートボードエリアとしている。

市内ではパリ五輪金メダリストの吉沢恋選手らを輩出した小山公園（同区）がスケートボードの“聖地”として知られる。ただ同公園のスケートボードエリアは来年３月のリニューアルオープンに向けて改修工事中。今回セクションを寄贈した建設機械商社「東方商事仲介合同会社」（同区）代表社員のアベリア・クルーズ・条世さん（４３）は自身もスケートボードに親しんだ経験があり、「今はスケートボードができる場所が（市内に）ほとんどない」と指摘する。