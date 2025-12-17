¤¢¤Î¥ô¥¡¥ë¥·¥ã¡¼¥ìÁü¤â!?¡¡¡Ö¥¶¡¦¥í¥¤¥ä¥ë¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼ÆÃÊÌÅ¸¼¨¡×Ãæ»³¤Ç¼Â»ÜÃæ
¡¡Æü¡¹¥È¥ì¥»¥ó¤ä¶¥ÇÏ¾ì¤Ê¤É¸½¾ì¤Ç¼èºà¤òÂ³¤±¤ëµ¼Ô¤¬¥Æ¡¼¥Þ¤ò¹Í¤¨¡¢¼«Í³¤Ë½ñ¤¯ÅìÀ¾¥ê¥ì¡¼¥³¥é¥à¡Ö½ñ¤¯½ñ¤¯¤·¤«¤¸¤«¡×¤ÏÈþ±º¼èºàÈÉ¤ÎËüÅ¯¤³¤È¾®ÅÄÅ¯Ìé¡Ê58¡Ë¤¬Ã´Åö¤¹¤ë¡£º£½©¡¢¹â»ëÄ°Î¨¤ÇÂç¥Ò¥Ã¥È¤È¤Ê¤Ã¤¿TBSÆüÍË·à¾ì¡Ö¥¶¡¦¥í¥¤¥ä¥ë¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¡×¤Î¸ú²Ì¤ËÊ¨¤¯Ãæ»³¶¥ÇÏ¾ì¤ò¥ë¥Ý¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¥¶¡¦¥í¥¤¥ä¥ë¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¡×¤¬´¶Æ°¤ÎºÇ½ª²ó¤ò·Þ¤¨¤¿14Æü¡£Ãæ»³¶¥ÇÏ¾ì¤Ï¤¢¤¤¤Ë¤¯¤Î±«ÌÏÍÍ¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢ÁáÄ«¤«¤é¥Õ¥¡¥ó¤¬²¡¤·´ó¤»¤¿¡£À¤Âå¤òÌä¤ï¤º¡¢¸þ¤«¤¦Àè¤ÏÃÏ²¼1³¬¤À¡£¥¹¥¿¥ó¥É¤Î¥»¥ó¥¿¡¼¥³¡¼¥ÈÉÕ¶á¤Ç¡Ö¥¶¡¦¥í¥¤¥ä¥ë¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼ÆÃÊÌÅ¸¼¨¡×¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£ÅÐ¾ìÇÐÍ¥¤Î¾Ò²ð¤È¾ÜºÙ¤ÊÁê´Ø¿Þ¤Î¥Ñ¥Í¥ë¡£°áÁõ¤ä¾®Æ»¶ñ¡¢·àÃæ¼Ì¿¿¤Ê¤ÉÂ¿¿ôÅ¸¼¨¤µ¤ì¡¢ÍºÂç¤Ç¥ÉÇ÷ÎÏ¤Î¥ô¥¡¥ë¥·¥ã¡¼¥ìÁü¤ÏÂÀ¤á»Ä¤ê¡ª¡©¤ò·üÇ°¤¹¤ë¤°¤é¤¤¤Ë¡¢¶ÚÆù¼Á¤Ç¥Ñ¥ï¡¼¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë¡£¥É¥é¥Þ´ØÏ¢¥°¥Ã¥º¤Î¾Ò²ð¤â¤¢¤ë¡£11·î¤Þ¤ÇÅìµþ¶¥ÇÏ¾ì¤Ç¼Â»Ü¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢Å¸¼¨ÉÊ¤Ï°ìÉô¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤À¡£
¡¡½÷À¥Õ¥¡¥ó¤Î»Ñ¤âÌÜÎ©¤Ä¡£ÀéÍÕ¸©¾¾¸Í»Ô¤Î¸Å²ìÍ¥Èþ¤µ¤ó¤Ï¡Ö¶¥ÇÏ¤Ï¥É¥é¥Þ¤ò¸«¤ë¤Þ¤Ç¸«¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¯¤Æ¡¢¶¥ÇÏ¾ì¤â½é¤á¤Æ¡£¶¥ÇÏ¤ÎÁÇÀ²¤é¤·¤µ¤È¸·¤·¤µ¡Ä¡£Â¿¤¯¤Î¿Í¤¬´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤ËÌ¥Î»¤µ¤ì¤Æ¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó´¶Æ°¤ò¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ºÇ½ª²ó¡©¤â¤Á¤í¤ó¸«¤Þ¤¹¡×¤È¸ÀÍÕ¤òÃÆ¤Þ¤»¤¿¡£ºë¶Ì¸©»°¶¿»Ô¤Î30Âå½÷À¤Ï¡Ö¸¶ºî¤âÆÉ¤ó¤Ç¡¢±ÇÁü²½¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£ÍèÇ¯¤ÏÆü¹â¤ÎËÒ¾ì¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¡¢ÇÏ¤ò¸«¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÇÏ»ºÃÏ¤Ø¤Î»×¤¤¤â¤Ï¤»¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¼Â¤Ï¥¸¥ã¥Ñ¥óC¤Î½µ¡¢¥«¥é¥ó¥À¥¬¥ó¤Î¼èºà¤ÇÅìµþ¶¥ÇÏ¾ì¤Ë¹Ô¤Ã¤¿»þ¡¢¤Á¤ç¤¦¤É¥í¥±¤ÎÆü¤À¤Ã¤¿¡£ÉáÃÊ»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ëµ¼ÔÀÊ¤ÎÌÜ¤ÎÁ°¤ËÂçÀª¤Î¥¨¥¥¹¥È¥é¤¬¿Ø¼è¤Ã¤Æ¡¢²¿ÅÙ¤â²¿ÅÙ¤â»£±Æ¤ò·«¤êÊÖ¤¹¤Î¤òÌÜ¤ÎÅö¤¿¤ê¤Ë¤·¤Æ¡Ö¤³¤ì¤À¤±¡¢ËÄÂç¤Ê¿ÔÎÏ¤È»þ´Ö¤òÈñ¤ä¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡Ä¡×¤È´¶Æ°¤·¤¿¡£µ¼ÔÀÊ¤Î¥É¥¢¤ò1Ëç³«¤±¤ì¤Ð¡¢¾®À¸¤â±Ç¤ê¹þ¤à¤È¤³¤í¤À¤Ã¤¿¤¬¼«½Å¤·¤¿¤Î¤ÏÀµ²ò¤À¤í¤¦¡£
¡¡Å¸¼¨¤ÈÎÙÀÜ¤¹¤ë¶¥ÇÏ¥°¥Ã¥ºÇä¤ê¾ì¡Ö¥¿¡¼¥Õ¥£¡¼¥·¥ç¥Ã¥×¡×¤Ç¤â¥É¥é¥Þ´ØÏ¢¥°¥Ã¥º¤ò°·¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢14ÆüÀµ¸á»þÅÀ¤Ç±þ±ç¥¿¥ª¥ë¡Ê2200±ß¡Ë¡¢¥¢¥¯¥ê¥ë¥¹¥¿¥ó¥É¡Ê1650±ß¡Ë¤Ê¤ÉÇä¤êÀÚ¤ìÂ³½Ð¡£¹¬¤¤º£½µËö¤ËºÆÆþ²ÙÍ½Äê¡£¥·¥ç¥Ã¥×¤Ç¤Ï¡ÖÍÇÏµÇ°¤Î½µ¡Ê27¡¢28Æü¡Ë¤Ï¥ï¥´¥óÈÎÇä¤Î¤ß¡¢¸½¶âÊ§¤¤¤Î¤ß¤Î°·¤¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£Å¹ÊÞ°·¤¤¤Î¤¦¤Á¤Î¹ØÆþ¤¬¤ª´«¤á¤Ç¤¹¡×¤È20¡¢21Æü¤ÎÍèÅ¹¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥É¥é¥Þ´ØÏ¢¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢º£Åß¤ÎÃæ»³¤Ç¤ÏÇúÈ¯Åª¥Ò¥Ã¥È¾¦ÉÊ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£Ãæ»³¸ÂÄê¤Çº£ÅßÈÎÇä³«»Ï¤·¤¿¸Íºê·½ÂÀ¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥«¥¯¥Æ¥ë¡Ö·½ÂÀ¤Î¥Ù¥ê¥Ù¥ê¥Ù¥ê¡¼¡×¤À¡£¡ÖTwo¡¡days¡¡201¹æÇäÅ¹¡×¡Ê¥¹¥¿¥ó¥É2³¬20ÈÖÃìÉÕ¶á¥Ñ¥É¥Ã¥¯Â¦¡Ë¤ÇÈÎÇä¡£º£½Õ¥É¥Ð¥¤¥·¡¼¥ÞC¤ò¥À¥Î¥ó¥Ç¥µ¥¤¥ë¤ÇÍ¥¾¡¤·¤¿ºÝ¡¢¸Íºê¤¬È¯¤·¤¿º£Ç¯¤Î¶¥ÇÏ³¦Î®¹Ô¸ì¤Î¡Ö¥Ù¥ê¡¼¥Ù¥ê¡¼¥Û¡¼¥¹¡×¤Ë¾è¤¸¡¢À¸¤Î¥Ö¥ë¡¼¥Ù¥ê¡¼¤ò¤¼¤¤¤¿¤¯¤Ë»È¤Ã¤¿°ïÉÊ¡£Ãæ»³6Æü¤Î¥¹¥Ý¥Ë¥Á¾Þ¥¹¥Æ¥¤¥ä¡¼¥ºSÅöÆü¤Ï¥Ù¥ê¡¼¥Ù¥ê¡¼¥í¥ó¥°¤ÊÎó¤¬¤Ç¤¤¿¡£Å¹°÷¤µ¤ó¤Ï¡Ö¥¹¡¼¥Ù¥Ë¥¢¥«¥Ã¥×¡Ê2000±ß¡Ë¤Ï2Æü´Ö¡Ê6¡¢7Æü¡Ë¤Ç´°Çä¤·¤Á¤ã¤¤¤Þ¤·¤¿¡Ä¡£ºÆÈÎ¤Ï2·î¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÂç¿Íµ¤¤Ë¶Ã¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£¸Íºê¤Î¥µ¥¤¥ó¤â¥×¥ê¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¥×¥é¥¹¥Á¥Ã¥¯¥«¥Ã¥×¤Ï¡¢13Æü°Ê¹ß¤â¹¥É¾ÈÎÇäÃæ¡£»Å»öÃæ¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢µ¼Ô¤Ï¥¢¥ë¥³¡¼¥ë¤Ê¤·¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¡Ê800±ß¡á¥¢¥ë¥³¡¼¥ëÆþ¤ê1000±ß¡Ë¤òÇã¤Ã¤¿¤¬¡¢ÁÖ¤ä¤«¤Ç¤ª¤¤¤·¤¤¡£¤ªÁ¦¤á¤Ç¤¹¡£
¡¡¡Ö¥¶¡¦¥í¥¤¥ä¥ë¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼ÆÃÊÌÅ¸¼¨¡×¤Ï´¶ÎÞ¤ÎºÇ½ª²ó¤ò·Þ¤¨¤¿¸å¤âÍÇÏµÇ°ÅöÆü¤Î28Æü¤Þ¤Ç°ú¤Â³¤¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥É¥é¥Þ¤ÎÍ¾±¤¤Ë¤â¤¦°ìÅÙ¿»¤ê¤¿¤¤Êý¡¢ÏÃÂêËþºÜ¤À¤Ã¤¿¶¥ÇÏ³¦¤Î°ìÇ¯¤ÎÄù¤á¤¯¤¯¤ê¤Ë¡¢À§ÈóË¬¤ì¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¡©¡Ê¾®ÅÄ¡¡Å¯Ìé¡Ë
¡¡¡þ¾®ÅÄ¡¡Å¯Ìé¡Ê¤ª¤À¡¦¤Æ¤Ä¤ä¡Ë1967Ç¯¡Ê¾¼42¡Ë12·î15ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢ºë¶Ì¸©½Ð¿È¤Î58ºÐ¡£Âç³Ø»þÂå¤Ï¶¥ÇÏÃç´Ö¤È²£ÃÇËëºî¤ê¤ËË×Æ¬¤·¡¢¥ª¥°¥ê¥¥ã¥Ã¥×¤¬Í½ªV¤ò¾þ¤Ã¤¿90Ç¯ÍÇÏµÇ°¤Ç¤Ï¡ÖÆóÅÙ¤¢¤ë¤³¤È¤Ï¡¡¥µ¥ó¥É¥Ô¥¢¥ê¥¹¡×¤ò·Ç¼¨¡£¥°¥ê¡¼¥ó¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡ÖÃæ±û¶¥ÇÏÁ´¥ì¡¼¥¹Ãæ·Ñ¡×¤Î¥Ñ¥É¥Ã¥¯²òÀâ¤òÃ´ÅöÃæ¡£¡¡