¡Ú¿·ÆüËÜ¡ÛÃª¶¶¹°»ê¡¡¥¦¥ë¥Õ¥¢¥í¥ó¤Ë½éÇ¯ÅÙ¤Ç¤ÎàÅ·²¼¼è¤êá¤ò´üÂÔ¡Ö¿·¿Í¾Þ¤òÄ¶¤¨¤Æ£Í£Ö£Ð¤òÁÀ¤¦¤¯¤é¤¤¡×
¡¡¿·ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹ÍèÇ¯£±·î£´ÆüÅìµþ¥É¡¼¥àÂç²ñ¤Ç°úÂà»î¹ç¤ò¹Ô¤¦Ãª¶¶¹°»ê¡Ê£´£¹¡Ë¤È¡¢¥×¥í¥ì¥¹¥Ç¥Ó¥å¡¼Àï¤ËÎ×¤à£²£°£²£±Ç¯Åìµþ¸ÞÎØ½ÀÆ»ÃË»Ò£±£°£°¥¥íµé¶â¥á¥À¥ë¤Î¥¦¥ë¥Õ¥¢¥í¥ó¡Ê£²£¹¡Ë¤¬£±£·Æü¡¢ÅÔÆâ¤ÎÆ»¾ì¤Ç¥¹¥Ñ¡¼¥ê¥ó¥°¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÂç°ìÈÖ¤òÁ°¤Ë»É·ã¤òÍ¿¤¨¹ç¤¦¤È¡¢Ãª¶¶¤Ï¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥ë¡¼¥¡¼¤Ë½éÇ¯ÅÙ¤Ç¤ÎàÅ·²¼¼è¤êá¤ò´üÂÔ¡£Ç®¤¤¥¨¡¼¥ë¤ò¼õ¤±¼è¤Ã¤¿¥¦¥ë¥Õ¤âÆ®»Ö¤òÇ³¤ä¤·¤¿¡£
¡¡Æ±Âç²ñ¤ÇÃª¶¶¤Ï¥ª¥«¥À¡¦¥«¥º¥Á¥«¡Ê£Á£Å£×¡Ë¤È¤Î¥é¥¹¥È¥Þ¥Ã¥Á¡¢¥¦¥ë¥Õ¤Ï£Î£Å£Ö£Å£ÒÌµº¹ÊÌµé²¦¼Ô¤Î£Å£Ö£É£Ì¤Ø¤ÎÄ©Àï¤ò¹µ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÂç°ìÈÖ¤Ø¸þ¤±¡¢½é¤á¤Æ¥ê¥ó¥°¾å¤ÇÈ©¤ò¹ç¤ï¤»¤ëµ¡²ñ¤¬¼Â¸½¡£¼ÂÀï·Á¼°¤Î¥¹¥Ñ¡¼¥ê¥ó¥°¤âÈäÏª¤µ¤ì¡ÖÁÈ¤ó¤À½Ö´Ö¤Ë¡Ø¤³¤Î¿Í¤Ë¤Ï¾¡¤Æ¤Ê¤¤¡Ù¤ß¤¿¤¤¤Ê¤â¤Î¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£½ÖÈ¯ÎÏ¤¬ËÜÊª¤Ê¤Î¤Ç¡×¡ÊÃª¶¶¡Ë¡¢¡ÖÃª¶¶¤µ¤ó¤ÈÁÈ¤Þ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤êµ»½ÑÎÏ¤Î¹â¤µ¤ò¼Â´¶¤·¤Þ¤·¤¿¡×¡Ê¥¦¥ë¥Õ¡Ë¤È¤½¤í¤Ã¤Æ½¼¼Â¤ÎÉ½¾ð¤òÉâ¤«¤Ù¤¿¡£
¡¡¸ø³«Îý½¬¤ò½ª¤¨¤¿Ãª¶¶¤Ï¼èºà¤Ë±þ¤¸¡¢¥¦¥ë¥Õ¤ÎÀøºßÇ½ÎÏ¤ËÂÀ¸ÝÈ½¤ò²¡¤·¤¿¡£¡ÖÉáÄÌ¤Î¥ä¥ó¥°¥é¥¤¥ª¥ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤·¡¢Ç¯ÎðÅª¤Ë¤â£²£¹¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¾ï¼±¤Ï°Õ¼±¤·¤Ê¤¯¤Æ¤¤¤¤¤«¤é¡¢¥¦¥ë¥Õ¤Ê¤ê¤Î¥×¥í¥ì¥¹¥é¡¼Áü¤ò¸«¤Ä¤±¤Æ¶î¤±¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤ò´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ê¥Ó¥ë¡Ë¥´¡¼¥ë¥É¥Ð¡¼¥°¤ß¤¿¤¤¤Ë²¿Ï¢¾¡¤È¤«¤¢¤Ã¤Æ¤âÌÌÇò¤¤¤·¡¢¤½¤¦¤¤¤¦Â¸ºß¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¡¢À¤³¦ºÇÂçÃÄÂÎ£×£×£Å¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¤«¤é£±£·£³Ï¢¾¡¤ÎµÏ¿¤òÂÇ¤ÁÎ©¤Æ¤¿àÄ¶¿ÍÎàá¤ÎºÆ¸½¤ò´üÂÔ¡£ÍèÇ¯ÅÙ¤ÎÅìµþ¥¹¥Ý¡¼¥Ä¿·Ê¹¼ÒÀ©Äê¥×¥í¥ì¥¹Âç¾Þ¤Ø¸þ¤±¡Ö¿·¿Í¾Þ¤òÄ¶¤¨¤Æ£Í£Ö£Ð¤òÁÀ¤¦¤¯¤é¤¤Âç¤¤¯¹Ô¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¡¢½éÇ¯ÅÙ£Í£Ö£Ð¼è¤ê¤Î²ÄÇ½À¤Þ¤Ç¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤ò¼õ¤±¥¦¥ë¥Õ¤Ï¡Ö¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤Þ¤º¤Ï¤·¤Ã¤«¤êÃÏ¤ËÂ¤ò¤Ä¤±¤Æ¼«Ê¬¤ÎÌÜ»Ø¤»¤ë¤Ù¤¤È¤³¤í¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬Âç»ö¤«¤Ê¤È¡×¤È¤Þ¤º¤Ï¥Ç¥Ó¥å¡¼Àï¤Ë½¸Ãæ¤·¤Ä¤Ä¡ÖºÇ½ªÅª¤Ë¤½¤ì¤¬£Í£Ö£Ð¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤Ê¤é¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢Ãª¶¶¤µ¤ó¤¬¤½¤¦¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤Ï¥â¥Á¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Í¡×¤ÈÌÜ¤òµ±¤«¤»¤¿¡£
¡¡£±£´Æü·§ËÜÂç²ñ¤Ç¤ÏÈ¿Â§¤ò·«¤êÊÖ¤¹¡Ö¥Ï¥¦¥¹¡¦¥ª¥Ö¡¦¥È¡¼¥Á¥ã¡¼¡×¤ÎÁ°¤Ë¸½¤ì¡¢£Å£Ö£É£Ì¤È¤ÎÂçÍðÆ®¤òÅ¸³«¡£¡Ö»î¹ç¤¬¶á¤Å¤¤¤Æ¤¤Æ¾¯¤·¤º¤Ä´¶¾ð¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤Æ¤Þ¤¹¤·¡¢¼«Á³¤È¤½¤ì¤¬½Ð¤Æ¤¤Æ¤ë´¶¤¸¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¶Ë°·³ÃÄ¤òÁê¼ê¤Ë¤¢¤é¤ï¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ëàÅÜ¤êá¤Ï¡¢ÃÄÂÎÁÏ»Ï¼Ô¤Î¸Î¥¢¥ó¥È¥Ë¥ªÃöÌÚ¤µ¤ó¤¬ºÇ¤â½ÅÍ×»ë¤·¤Æ¤¤¤¿´¶¾ð¤À¡£¥¦¥ë¥Õ¤Ï¡Ö½ÀÆ»»þÂå¤Ï¡ÊÅÜ¤ê¤¬¡Ë¤¢¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤âÉ½¤Ë¤Ï½Ð¤·¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤¿¤ÀÆ®Áè¿´¤ò¤Ö¤Ä¤±¤ë¤Î¤¬¥×¥í¥ì¥¹¤È¤¤¤¦¶¥µ»¤À¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤Ï¥»¡¼¥Ö¤»¤º¤Ë½Ð¤»¤ë¤â¤Î¤Ï¤¹¤Ù¤Æ½Ð¤·¤¿¤¤¤Ê¤È¡£ËÍ¤â½ù¡¹¤Ë¥×¥í¥ì¥¹¥é¡¼¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Æ¤ë¤Ã¤Æ¤³¤È¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡×¤È¥Ë¥ä¥ê¡££±£°£°Ç¯¤Ë°ì¿Í¤Î°ïºà¤¬¥ê¥ó¥°¤òµî¤ë¤½¤ÎÆü¤Ë¡¢¿·¤¿¤Ê¥¹¥¿¡¼¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¤Î¤«¡¢ÃíÌÜ¤À¡£
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡