¡Ú¥×¥í¥ì¥¹Âç¾Þ¡ÛÆÃÊÌÁª¹Í°Ñ°÷¡¦¾®¶¶·úÂÀ¤Ï½÷»ÒÂçÌö¿Ê¡õÃË»Òà¶þ¿«á¤Î·ë²Ì¤ò¤É¤¦¸«¤ë¡©¡Ö¿·¤·¤¤»þÂå¤Î»Ï¤Þ¤ê¤À¤Í¡×
¡¡º£Ç¯¤Ç£µ£²²óÌÜ¤ò·Þ¤¨¤¿¡ÖÅìµþ¥¹¥Ý¡¼¥Ä¿·Ê¹¼ÒÀ©Äê£²£°£²£µÇ¯ÅÙ¥×¥í¥ì¥¹Âç¾Þ£ó£õ£ð£ð§à£ò£ô£å£ä¡¡£â£ù¤Ë¤·¤¿¤ó¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¡×¤ÎºÇÍ¥½¨Áª¼ê¡Ê£Í£Ö£Ð¡Ë¤Ï¥¹¥¿¡¼¥À¥à¤Î¾åÃ«º»Ìï¡Ê£²£¹¡Ë¤¬½é¼õ¾Þ¤·¤¿¡£½÷»Ò¤Î£Í£Ö£Ð¼õ¾Þ¤Ï»Ë¾å½é¤Î²÷µó¡£´ºÆ®¾Þ¤â£Ó£á£ò£å£å£å¡Ê£²£¹¡á¥Õ¥ê¡¼¡Ë¤¬½÷»Ò½é¤Î»°¾Þ¼õ¾Þ¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£ÃË»ÒÁª¼ê¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¥·¥ç¥Ã¥¥ó¥°¤Ê·ëËö¤È¤Ê¤Ã¤¿º£Ç¯¤Î¾Þ¥ì¡¼¥¹¤òÆÃÊÌÁª¹Í°Ñ°÷¤òÌ³¤á¤¿¾®¶¶·úÂÀ¡Ê£µ£¸¡Ë¤Ï¤É¤¦¸«¤¿¤Î¤«¡£Å´¿Í¤òÄ¾·â¤·¤¿¡£
¡¡¡½¡½º£Ç¯¤Î¥×¥í¥ì¥¹Âç¾Þ¤Ï½÷»ÒÁª¼ê¤¬£Í£Ö£Ð¤È»°¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤ÈÇÈÌæ¤¬¹¤¬¤ê¤½¤¦¤Ê·èÃå¤È¤Ê¤Ã¤¿
¡¡¾®¶¶¡¡º£Ç¯¤ÏÆüËÜ½é¤Î½÷À¤ÎÁíÍýÂç¿Ã¤¬ÃÂÀ¸¤·¤¿¡£½÷»Ò¤¬£Í£Ö£Ð¤ò¼è¤Ã¤Æ¥×¥í¥ì¥¹³¦¤Ë¤â¤½¤¦¤¤¤¦ÇÈ¤¬Íè¤¿¡£¥×¥í¥ì¥¹³¦¤Î°ì¤Ä¤ÎÅ¾µ¡¤È¤Ê¤ëÇ¯¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¤è¡£
¡¡¡½¡½¾åÃ«¤ÎÉ¾²Á¤Ï
¡¡¾®¶¶¡¡ºÇ½é¤Ï¶õÃæ»¦Ë¡¤ò¤¤ì¤¤¤Ë·è¤á¤ëÁª¼ê¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤¬¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÁê¼ê¤Îµ»¤ò¤¤Á¤ó¤È¼õ¤±¤Æ¡¢¼õ¤±¿È¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¼è¤ë¡£Áê¼ê¤ò°ú¤½Ð¤·¤Æ»ÅÎ±¤á¤ëÁª¼ê¤ËÀ®Ä¹¤·¤¿¡£¤¿¤ÀÃ±¤Ëµ»¤ò½Ð¤¹¤À¤±¤ÎÁª¼ê¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£²¦¼Ô¤È¤·¤Æ¤Î¿ÊÊâ¤ò¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£¥Æ¥ì¥Ó¤Ë½Ð¤Æ¤â£³£°£°¥á¡¼¥È¥ëÁö¤È¤«¤Ë¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤·¤Æ¡¢¥×¥í¥ì¥¹¥é¡¼¤È¤·¤Æ¤ÎÇ½ÎÏ¤ò¼¨¤·¤¿¸ùÀÓ¤ÏÂç¤¤¤¡£¤Þ¤¿¡¢¿·¤·¤¤¥Ò¡¼¥ëÁü¤ò³ÎÎ©¤·¤¿¤Í¡£°¤¤¤³¤È¤·¤Æ¤â²¿¤«Áþ¤á¤Ê¤¤¡£¥ï¥ë¤Ã¤Æ¤Æ¤âËÜÅö¤Ï¿¿ÌÌÌÜ¤Ã¤Æ¤¤¤¦¡Ê¾Ð¤¤¡Ë¡£
¡¡¡½¡½ÃË»Ò¤ò²¡¤·¤Î¤±¤Æ£Í£Ö£Ð¤ò¼è¤Ã¤¿¤Î¤À¤«¤é¡¢º£¸å¤Î¥Ï¡¼¥É¥ë¤âÅöÁ³¹â¤¯¤Ê¤ë
¡¡¾®¶¶¡¡¼þ¤ê¤Î¸«¤ëÌÜ¤¬ÊÑ¤ï¤ë¡£¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤ËÉé¤±¤º¡¢£Í£Ö£Ð¤Ê¤ó¤À¤«¤é»î¹ç¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥ì¥¹¥é¡¼¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¤³¤¦¤Ê¤ë¤Ù¤¤À¤È¤¤¤¦¹ÔÆ°¤ò¤È¤é¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¡£¥×¥í¥ì¥¹³¦¤òÂåÉ½¤¹¤ë´é¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤À¤«¤é¿Í´Ö¤È¤·¤Æ¤âÀ®Ä¹¤·¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¡£
¡¡¡½¡½´ºÆ®¾Þ¤â½÷»Ò¤Î£Ó£á£ò£å£å£å¤¬¼õ¾Þ¤·¤¿
¡¡¾®¶¶¡¡Èà½÷¤Ï£Í£Ö£Ð¤Ë¥Î¥ß¥Í¡¼¥È¤µ¤ì¤Æ¤â¤ª¤«¤·¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¡££Í£Ö£Ð¤È»°¾Þ¤ò½÷À¤¬¼è¤ë¡£¿·¤·¤¤»þÂå¤Î»Ï¤Þ¤ê¤À¤Í¡£½÷»Ò¥×¥í¥ì¥¹³¦¤¬¤â¤Ã¤ÈÌÌÇò¤¯¤Ê¤ë¤è¡£
¡¡¡½¡½°ìÊý¡¢ÃË»Ò¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¶þ¿«¤Î·ë²Ì¤Ç¤â¤¢¤ë¡£¾®¶¶¤µ¤ó¤Î¸½Ìò»þÂå¤Ë½÷»Ò¤Ë£Í£Ö£Ð¤òÃ¥¤ï¤ì¤¿¤éÀäÂÐ¤ËÅÜ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡Ä
¡¡¾®¶¶¡¡ÅÜ¤é¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¤½¤ê¤ã²ù¤·¤¤¤è¡£¤½¤¦¤¤¤¦»×¤¤¤¬¤Ê¤¤¤Î¤Ï¥¦¥½¤À¤è¡£¤Ç¤â¡¢¤½¤ì¤À¤±½÷»Ò¤Î¿Íµ¤¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾Úµò¤À¤·¡¢£µ£²Ç¯ÌÜ¤Ë¤·¤Æ£Í£Ö£Ð¤ò½÷»Ò¤Ë»ý¤Ã¤Æ¤¤¤«¤ì¤¿ÃË»Ò¤Î°ÕÃÏ¤ò¸«¤»¤Æ¤Û¤·¤¤¡£
¡¡¡½¡½¸ÅÁã¤Î¥Î¥¢¤«¤é¤ÏÀ¶µÜ¤È£Ï£Ú£Á£×£Á¤¬¥Ù¥¹¥È¥Ð¥¦¥È¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¤¿
¡¡¾®¶¶¡¡£Ï£Ú£Á£×£Á¤¬¤¢¤Î»î¹ç¤Ç¿·¤·¤¤À¶µÜ¤ò°ú¤½Ð¤·¤¿¡£¥Î¥¢¤Ï¤³¤Î¸å¤«¤éÃÏÊý¤Î¥Á¥±¥Ã¥È¤â¿¤Ó¤¿¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£¥Î¥¢¤Ë¿·¤·¤¤ÇÈ¤òµ¯¤³¤·¤¿£Ï£Ú£Á£×£Á¤Î½Ð¸½¤ÏÂç¤¤¤¤Í¡£
¡¡¡½¡½°úÂàÁ°Ç¯¤ËÃª¶¶¤Ïµ»Ç½¾Þ¤Ëµ±¤¤¤¿
¡¡¾®¶¶¡¡²¶¤Ï°úÂàÁ°¤ÎÇ¯¤Ë²¿¤â¼è¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤·¡¢°úÂà»î¹ç¤â¥Ù¥¹¥È¥Ð¥¦¥È¤ËÁª¤Ð¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡Ä¡£°úÂà»î¹ç¤Î¸å¤ËÅ·Î¶¤µ¤ó¤«¤é¡Ö¥Ù¥¹¥È¥Ð¥¦¥ÈÁÀ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤í¤¦¡©¡×¤Ã¤ÆÅÅÏÃ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤è¡£¡Ö¤¤¤ä¡¢ÁÀ¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¸À¤Ã¤¿¤é¡¢¤½¤Î¸å¡¢Å·Î¶¤µ¤ó¤Ï¼«Ê¬¤Î°úÂà»î¹ç¤Ç¤Á¤ã¤Ã¤«¤ê¥Ù¥¹¥È¥Ð¥¦¥È¤ò¼è¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤Þ¤ÇºÇÂ¿¥Ù¥¹¥È¥Ð¥¦¥È¿ô¤ÇÅ·Î¶¤µ¤ó¤È£¸²ó¤ÇÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤Î¤ËºÇ¸å¤ËÈ´¤«¤ì¤¿¤³¤È¤ò»×¤¤½Ð¤·¤¿¤è¡£Å·Î¶¤µ¤ó¤È¤¤¤¦¥Ó¥Ã¥°¥¹¥¿¡¼¤Î¤Þ¤ë¤Ç»Ò¶¡¤Î¤è¤¦¤ÊÉé¤±¤¿¤¯¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦°ÕÃÏ¤ò¡Ä¡£
¡¡¡½¡½¤½¤ì¤Ï¤µ¤Æ¤ª¤¡¢Ãª¶¶¤ÏÍèÇ¯£±¡¦£´Åìµþ¥É¡¼¥à¤Ç°úÂà¤¹¤ë
¡¡¾®¶¶¡¡¤³¤¦¤Ê¤Ã¤¿¤é¥Ù¥¹¥È¥Ð¥¦¥È¤ò¤¼¤ÒÁÀ¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡£º£¤Þ¤ÇÀï¤Ã¤Æ¤¤¿¤³¤È¤òÁ´Éô¤µ¤é¤±½Ð¤»¤Ð¡¢¥Ù¥¹¥È¥Ð¥¦¥È¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤È»×¤¦¡£Ãª¶¶Áª¼ê¤Ï¥ì¥¹¥é¡¼¤È¤·¤Æ¤â¿Í´ÖÅª¤Ë¤âËÜÅö¤ËÁÇÀ²¤é¤·¤¤¡£ºÇ¸å¤Þ¤Ç¥±¥¬¤Ê¤¯Áö¤êÀÚ¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤Í¡£