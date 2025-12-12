巨人・岸田行倫捕手（２９）が来季から新主将に就任することが１７日、決まった。１５日に阿部慎之助監督（４６）から正式に伝えられ、巨人軍第２１代主将を務めることが決まった。キャプテン制の復活は２年ぶりで、捕手の主将は阿部監督の現役時代以来、球団３人目。

阿部監督が、岸田主将に期待を寄せた。２年ぶりのキャプテン制。「甲斐もいるけど、チームを引っ張っていってほしい。選手同士で話すようになってくれたら理想」と選手間の意見交換や、コミュニケーションの活性化を思い描いた。

今季の岸田は途中からスタメンに定着し、チーム最多６９試合で先発マスクをかぶった。主将就任でさらなる成長を願いつつ、正捕手確約はしない。ソフトバンクからＦＡ移籍１年目に先発マスク６４試合に終わった甲斐も逆襲に燃えているだけに、「甲斐とレギュラー争いをしてもらいたいっていうのもあるし、どっちを使おうか悩ましてほしいというのはこちら側の要望」と高め合うことを求めた。

自身も現役時代、正捕手として０７年から１４年までの８年間主将を務め、１２年には日本一も経験した。攻守で大きく飛躍した岸田に捕手と主将の重責を託す。