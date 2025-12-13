プロ１１戦目にして初めて味わう敗戦の味。ジャッジを採点が読み上げられると、高見は肩を落としリングを降りた。「素直に悔しい。プラン通りに進められたし、ポイントも取れていると思った」と１―２の判定に首をかしげた。

「どんな相手にも対応できるように準備はした」と自信たっぷりにリングに向かったが、キャリアに勝るＷＢＯ王者のサンティアゴは、常に足を使い動いた。そんな相手を必死に追い、ボディー打ちで弱らせた。１０回からのラスト３ラウンドは猛攻を仕掛けチャンスを作ったが、中盤までのポイント差が響いた。

デビューからの快進撃は止まった。ライトフライ級では圧倒的なスピードとパワーを武器に世界王座を獲得。そのポテンシャルの高さに「次代のリーダー」ともいわれたが、技巧派のプエルトリカンにはあと一歩及ばなかった。「想定外のことはなかったが、もっと決定打を打たないと。倒しきらないとダメということ」とＫＯ勝ちを狙っていただけに悔いが残る。

オギー・サンチェス・トレーナーは採点への不満を爆発。「勝っていた。再戦をしたい」と訴えたが、減量苦の高見は「ライトフライ級ではやらない」と断言。今後はフライ級にウェートを上げ再起を図る。（近藤 英一）