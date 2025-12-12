◇インターコンチネンタル杯決勝 パリＳＧ１―１（ＰＫ２―１）フラメンゴ（１７日・カタール）

【ドーハ（カタール）１７日＝金川誉】６つの大陸別王者が頂点を争ったインターコンチネンタル杯の決勝がカタールで行われ、欧州ＣＬ王者のパリＳＧが、ＰＫ戦の末に南米王者のフラメンゴを下し、同大会初制覇を果たした。ＰＫ戦ではパリＳＧのロシア代表ＧＫサフォノフが３連続ストップと躍動した。

前日に発表されたＦＩＦＡベストイレブンのうち、最優秀選手に輝いたフランス代表ＦＷデンベレを含め、５人（モロッコ代表ＤＦハキミ、エクアドル代表ＤＦパチョ、ポルトガル代表ＤＦメンデス、同ＭＦヴィチーニョ）を擁するパリＳＧ。ハキミは負傷欠場、デンベレはベンチスタートとなる中、先手を取ったのは欧州王者だった。

パリＳＧは韓国代表ＦＷイガンインが、前半途中に負傷交代。しかし同３８分、右サイドからフランス代表ＦＷドゥエが中央に送ったラストパスを、フラメンゴＧＫロッシがはじくと、ジョージア代表ＦＷクバラツヘリアが詰めて先制に成功した。

フラメンゴも後半１５分、ウルグアイ代表ＭＦデ・アラスカエタがボックス内で仕掛けると、パリＳＧのブラジル代表ＤＦマルキーニョスのファウルを誘ってＰＫを獲得。これをかつてナポリやチェルシーなどでも活躍した“ＰＫ職人”フラメンゴの元イタリア代表ＭＦジョルジーニョが独特のステップから決め、試合を振り出しに戻した。

パリＳＧは後半３３分、満を持してデンベレを投入。後半終了間際には、セットプレーの流れからボックス内でＧＫのクリアを拾ったデンベレが、切り返しから中央へシュート気味のラストパスを供給。これがゴール正面で待つＤＦマルキーニョスの足元に届いたが、面で合わせることができず、シュートを放つことができなかった。

試合は延長でも勝負がつかず、ＰＫ戦へ突入。先行のフラメンゴは、２番手のキッカー、かつてＡマドリードでプレーした元スペイン代表ＭＦサウールが失敗。しかしパリＳＧも、同じく２番手のデンベレが放ったシュートは、枠を大きく外れた。しかしその後もフラメンゴは連続してパリＳＧのＧＫサフォノフに止められ、ＰＫ戦は２―１でパリＳＧが勝利。同大会初制覇を果たした。

かつては欧州王者と南米王者が戦ったインターコンチネンタル杯。現在はクラブＷ杯の誕生もあり、変則的に欧州ＣＬ王者が待つ決勝を目指し、他の５大陸王者が争う形に。北中米王者のクルスアスル（メキシコ）、アフリカ王者のピラミッズＦＣ（エジプト）を破ったフラメンゴが決勝に進んだが、熱戦はパリＳＧに軍配が上がった。