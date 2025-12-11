阪神が１６日（日本時間１７日）、優勝旅行先の米ハワイに到着した。ホノルル・ワイキキのホテルでは午前中に歓迎セレモニーが行われ、夜には祝賀会が開かれた。岩崎優投手（３４）と坂本誠志郎捕手（３２）は改めて優勝の喜びをかみしめ、来季以降もハワイに帰ってこられることを熱望。そのためにもＮＰＢでは２１世紀初となる、３度目の胴上げバッテリー実現を誓った。以下、岩崎と坂本との主な一問一答。

◇ ◇

−ハワイは楽しみにしていたか。

岩崎「家族が楽しんでくれたらいいなと思います。自分はついていきます」

坂本「ほんとに自分よりも家族。１年間、お世話になった裏方さんにもゆっくりしてほしいなと思います」

−支えてくれた方々への恩返しになる。

岩崎「空港で集合した時とかも、裏方の方に『連れてきてくれてありがとう』みたいなことを言ってくれる人もいたので、やっぱり優勝して良かったなと思います」

坂本「表にはなかなか見えない部分で、どれだけのことをしていただいているか、皆さんにも知っていただきたいぐらいです。この何日間で返せるようなものではないんですけど、少しでもそういうふうにしていただいて。たくさんの思い出をつくっていただけたらいいなと思います。まだ来たばっかりですけど、またこうやって来られたらいいなと思います」

−岩崎が坂本におすすめする場所は。

岩崎「買い物じゃないですか。いっぱい買い物したらいいと思います。高い買い物」

坂本「買いたい物なんですかね。物価が高いので、節約します」

−ハワイでは体を動かすのか。

岩崎「前回はしました。今回も一応する準備はしてきました。肩を回しときたいなぐらいはあります」

坂本「もう今すぐにでも動きたいです。早く動きたい。普段から動いている方だと思うんで、たぶん動いていない方がしんどい」

−お互いの思うすごいところは。

岩崎「いや、もうずっと出て、ずっと考えているんで。それはすごいな、頑張ってんなって。当たり前かもしれないですけどね。キャッチャーがしっかり考えてくれなかったら、ピッチャーはここまでの数字出てないと思います」

−それを受けて。

坂本「それを受けて！？ザキさんはなんかずっと投げてるなっていう感じで。僕が入ってきた時は先発で、途中から中継ぎで。ずっと見てきて、ずっと投げてんなって。だけど、いつもフラットで投げてくれる。そういうのがチームに与える影響もすごい。抑えてる時はガーっと、打たれる時は落ちたりって、（心の）中にはあるんでしょうけど。それは表に出さず、いつもマウンドに上がってボールを投げて帰るっていうスタイル。一番難しいことをずっと淡々としてるっていう。すごいと思います」